«Ливерпуль» одержал волевую победу в чемпионате Англии

"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Саутгемптоном" в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Встреча прошла на стадионе "Сэнт-Мэри" в городе Саутгемптон и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Первый гол в этом поединке забил венгерский хавбек "Ливерпуля" Доминик Собослаи на 30-й минуте. На 42-й минуте нападающий "Саутгемптона" Адам Армстронг не реализовал пенальти, но отличился с добивания. На 56-й минуте Матеус Фернандеш вывел вперед "святых". На 65-й минуте Мохамед Салах счет сравнял, а на 83-й минуте принес команде победу, реализовав пенальти.

"Ливерпуль" продолжают лидировать в чемпионате Англии - в их активе 31 очко после 12 игр. "Саутгемптон" занимает последнее, 20-е место. У команды четыре балла.

В следующем туре "Ливерпуль" сыграет с "Манчестер Сити" на своем поле. Встреча состоится 1 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени. "Саутгемптон" сыграет в гостях с "Брайтоном" — эта встреча состоится 29 ноября, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.