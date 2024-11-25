Итоги тура Первой лиги России

«Лучшая лига мира» всё ближе к зимней паузе.

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В новом туре Мелбет Первой лиги мы увидели продолжение фантастической серии «Балтики», спорное поражение «Арсенала» и снежный матч в Калининграде, намекающий, что до начала зимней паузы в «Лучшей лиге мира» остался всего лишь один тур.

«Сочи» — «Уфа»

3:4 в игре первого круга и 5:2 — в матче второго. В этом сезоне «Уфа» и «Сочи» забивают много в очных матчах, но оба раза они заканчивались в пользу команды Роберта Морено. В первом тайме команды быстро обменялись голами, а самое интересное в матче произошло во втором. Дубли Кравцова и Мелёшина принесли «Сочи» уверенную победу. К слову, у арендованного у «Спартака» форварда уже восемь голов в 14 матчах.

«Сочи» одержал три победы в пяти последних матчах. Команда закрепилась в топ-4 чемпионата. «Уфа» проиграла трижды за пять матчей, при этом одержав две победы. Уфимцы сохранили место вне зоны вылета.

«Енисей» — «Шинник»

Дмитрий Черышев получил красную карточку, вратарь «Шинника» спас команду, а нападающий «Енисея» плохо пробил практически по пустым воротам. Кажется, в этом предложении и описывается весь матч.

«Енисей» прервал серию из двух поражений. Команда идёт в середине турнирной таблицы. Ну а «Шинник» второй матч подряд играет 0:0 и находится в шаге от зоны вылета.

«Алания» — «Урал»

Всё решил гол Мартина Секулича на девятой минуте матча. Хорват буквально вогнал мяч в ворота, а больше команды при наличии моментов забить не смогли. Так что «Алания» проиграла четырежды в пяти последних матчах – и идёт в зоне вылета.

Но как же крут Олег Шатов! «Урал» под его руководством одержал три победы в трёх матчах и располагается в топ-3 чемпионата.

«Арсенал» — «Тюмень»

Называйте это проклятьем, неудачей или подберите своё слово, но то, что происходит с Тулой в последних 10 турах, пожалуй, можно описать лишь звучной болью в сердцах болельщиков этой команды. «Арсенал» пропустил дважды после 85-й минуты, а мы настоятельно рекомендуем обратить внимание именно на первый гол «Тюмени». Кажется, он даст ответ лучше любых слов.

«Арсенал» не побеждает с 16 сентября или 10 туров подряд. Туляки за это время потеряли не только первую строчку, но и место в топ-4. А для «Тюмени» это третья победа в сезоне. Так что от трёх очков ей не легче – команда идёт на последнем месте, отставая от ближайшего конкурента на шесть очков.

«Балтика» — «Родина»

Снег окутал Калининград и «Ростех Арену», но помехой для хозяев непогода не стала. Исход дождливо-снежного матча был решён в первые 30 минут игры.

«Балтика» одержала седьмую победу подряд и уверенно занимает первую строчку. «Родина» же проиграла второй матч кряду.

Команды обменялись голами в начале матча, но «Торпедо» вырвало победу в концовке, не отпустив далеко вперёд в турнирной таблице «Балтику». Хозяевам пока не помогла смена главного тренера – «Сокол» проиграл третий матч подряд и дебютный для главного тренера Алексея Стукалова.

Саратовцы идут в зоне вылета. А «Торпедо» в этом сезоне всё ещё не проигрывает (но идёт лишь вторым).

«Черноморец» — «КАМАЗ»

Новороссийцы, как и «Торпедо», дожали соперника в конце матча, забив победный на 84-й минуте матча. А первый мяч (с пенальти) у «Черноморца» забил Роман Акбашев, отличившийся в третьем матче подряд.

«Черноморец» одержал третью победу подряд. Команда из Новороссийска занимает пятую строчку в турнирной таблице – достаточно неожиданно, ведь перед стартом сезона клуб вряд ли записывали в претенденты на выход в РПЛ. А у «КАМАЗа» три поражения в последних пяти матчах, но при этом есть и две победы.

«Ротор» — «Нефтехимик»

Исход встречи решил единственный гол, забитый Тимуром Касимовым на 22-й минуте. «Ротор» набирает очки уже в трёх матчах подряд, а «Нефтехимик» не побеждает с 12 октября.

«Чайка» — «СКА-Хабаровск»

Пожалуй, самый скучный матч тура – и закономерные 0:0. «Чайка» не побеждает три матча подряд, а в двух последних сыграла вничью. У СКА тоже две ничьих в последних двух матчах. Кажется, все уже хотят на перерыв.