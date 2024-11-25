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Объявлены судейские назначения на ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игры этой стадии пройдут с 26 по 28 ноября.

Объявлены судейские назначения на ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ
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26 ноября (вторник)

ЦСКА – «Рубин»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владимир Москалёв, АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гвардис.

27 ноября (среда)

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Александр Чекалин; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Алексей Амелин, АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Вячеслав Харламов.

28 ноября (четверг)

«Локомотив» – «Динамо» Москва: судья – Павел Кукуян; помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Василий Казарцев, АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Владимир Казьменко.

Футбол
Сергей Цыганок
Рафаэль Шафеев
Роман Сафьян
Владимир Казьменко
Евгений Буланов
Анатолий Жабченко
Павел Кукуян
Алексей Амелин
Василий Казарцев
Алексей Стипиди
Евгений Кукуляк
Максим Гаврилин
Александр Гвардис
Артур Федоров
Константин Шаламберидзе
Владимир Москалев
Виталий Мешков
Сергей Карасев
Егор Егоров
Игорь Панин
Александр Чекалин
Алексей Лунев
Сергей Иванов
Динамо
РФС
Зенит
Спартак