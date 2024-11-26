Главные проблемы ПСЖ в ЛЧ создает его же воспитанник

Кингсли Коман провёл всего четыре матча за первую команду парижан, а потом оставил её без победы в финале важнейшего матча в истории.

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Главный матч первого игрового дня 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдёт в Мюнхене, куда приедут футболисты «ПСЖ». Эта встреча будет особенной для воспитанника парижан, выступающего за «Баварию». Речь о Кингсли Комане. В своё время он не закрепился в составе «ПСЖ», а потом наказал бывшую команду в финале Лиги чемпионов.

Коман ушёл из «ПСЖ» как свободный агент. Он провёл всего четыре матча за основную команду

Коман родился в Париже и попал в систему «ПСЖ» в девятилетнем возрасте. Тренировавший Кингсли Ив Жерго отмечал, что француз заметно выделялся на фоне сверстников. Коман провёл первый матч за основную команду парижан в феврале 2013 года и вошел в историю клуба как самый молодой дебютант (16 лет 4 месяца 8 дней). Правда, слово «матч» — слишком громкое, ведь Кингсли выпустили всего на три минуты (заменил Марко Верратти). Кстати, француз дебютировал за «ПСЖ» под руководством Карло Анчелотти.

Правда, это был единственный случай, когда Коман вышел на поле в сезоне-2012/2013. К основной команде его не подпускали в течение полугода. Потом выпустили на 16 минут в игре Суперкубка Франции и дали суммарно 36 минут в двух матчах Лиги 1. Вот и всё, что получил Коман в сезоне-2013/2014. Летом 2014 года молодой футболист перешёл в «Ювентус» и сделал это на правах свободного агента.

Судя по всему, Коман обиделся на «ПСЖ». По крайней мере, подобный вывод можно сделать из того, что Кингсли сказал в 2016 году в интервью RMC Sport.

«Я не чувствовал себя комфортно в «ПСЖ». Разница между молодыми футболистами и всеми остальными была слишком большой. Команда состояла из отдельных групп. Попасть в состав при таких условиях было очень тяжело».

А вот слова Кингсли из 2022 года для Canal+. На этот раз он прошёлся по руководству столичного клуба.

«История моего ухода из «ПСЖ» не связана с деньгами. «ПСЖ» просто не мог предоставить игровую практику. Я просил об аренде, но получил отказ от руководства клуба. После этого решил уйти насовсем. Вся сложность в том, что «ПСЖ» хочет мгновенного результата, а этого не добиться с молодыми футболистами. У руководства нет терпения. Они не хотят развиваться молодых игроков».

«Ювентус» продал Кингсли в «Баварию». Француза замучили травмы, и он чуть не закончил с футболом

Если верить Коману, то в 2014 году им интересовались «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария». Кингсли сделал выбор в пользу «Ювентуса», поскольку у французских футболистов неплохо получалось в Турине. Коману дали больше игрового времени — 14 матчей в Серии А (489 минут). Но он хотел большего. Летом 2015 года «Ювентус» отправил молодого футболиста в «Баварию». Француз отыграл в Мюнхене два сезона на правах аренды, после чего немецкий клуб выкупил игрока. «Ювентус» обогатился на € 28 млн (€ 7 млн — аренда, € 21 млн — выкуп).

К 20 годам Коман выиграл чемпионаты Франции, Италии и Германии. Плюс регулярно выходил на поле в матчах домашнего Евро-2016 (не играл только в полуфинале с немцами). В Германии Коман регулярно пополнял коллекцию трофеев (неудивительно, учитывая, за какой клуб он играл), но постоянно ломался. Кингсли рвал связки колена, голеностопа, у него была травма лодыжки. Плюс мелкие повреждения, которые мешали набирать игровую форму.

В конце 2018-го Коман даже задумался о завершении карьеры:

«Этот год получился для меня очень тяжёлым. Когда получил очередную травму, это было что-то вроде конца света. Надеюсь, больше не придётся проходить через нечто подобное. Достаточно. Мои ноги не предназначены для такой жизни. Если это повторится, начну новую, без футбола».

Коман оставил «ПСЖ» без победы в финале ЛЧ. А через три года забил в Париже

К счастью, Коман остался в большой игре и в 2020 году стал победителем Лиги чемпионов. Символично, что в финале «Бавария» переиграла бывшую команду француза — «ПСЖ» (1:0). Ещё более символично, что именно Коман прибил парижан — оформил единственный гол на 59-й минуте.

«Жаль «ПСЖ», ведь я родом из Парижа. Соперник провёл превосходный матч, мы — тоже. Разумеется, мне хотелось показать хорошую игру, и дело не в парижском прошлом. Сейчас я на 100% баварец. Меня переполняет радость, но в то же время есть небольшая грусть по поводу поражения «ПСЖ», — сообщил после матча счастливый француз.

Через три года Коман снова огорчил «ПСЖ». На этот раз в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб победил в Париже (1:0), а Кингсли стал автором единственного гола. Коман отказался от празднования, несмотря на оскорбления с трибун.

«Все знают, как я люблю «ПСЖ», несмотря на то что не говорю об этом постоянно, — утверждал француз перед ответным матчем. — С уважением отношусь к «Баварию», за которую играю уже семь лет. Безусловно, в матче с «ПСЖ» я сделаю всё, чтобы помочь своей команде пройти дальше. Почему я не праздновал гол в первом матче? В начале игры было несколько оскорблений, но я сказал себе: «Несколько человек не заставят меня передумать». Когда ты забиваешь, тебе хочется отпраздновать, но я хотел проявить уважение к болельщикам «ПСЖ». Однако если смогу забить больше голов, то буду праздновать».

Не исключено, что в будущем Коман вернётся в «ПСЖ». По крайней мере, сам француз был бы не против такого варианта. Вот что он говорил несколько лет назад в интервью Bild: «Если я когда-то уйду из «Баварии», придётся перейти в ещё более топовый клуб. Но такого не существует. Есть только один вариант: вернуться в любимый клуб детства — «ПСЖ». Кстати, в столице Франции играет друг Комана — Преснел Кимпембе. Они знакомы более 10 лет. Воссоединятся ли друзья ещё когда-то в «ПСЖ»?