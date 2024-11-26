Главный феномен Лиги чемпионов. Как 12-я команда Франции разрывает Европу

«Брест» — далеко не самый богатый клуб Лиги 1, но претендует на плей-офф еврокубков. Теперь готовы удивлять «Барселону».

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«Брест» — главная сенсация стартовых туров Лиги чемпионов. Не самый статусный французский клуб набрал 10 очков за четыре матча и всерьёз претендует на выход в плей-офф. Команда победила «Штурм» (2:1), «Ред Булл Зальцбург» (4:0) и пражскую «Спарту» (2:1), а также сыграла вничью с «Байером» (1:1). Каждая победа принесла французам по € 2,1 млн (+ € 700 тыс. за ничью). € 7 млн — примерно 15% от годового операционного бюджета клуба, составляющего € 48 млн. Мощно! А какие герои сделали сказку «Бреста» возможной? И насколько вероятен выход команды в следующий этап?

«Брест» ни разу не выигрывал Лигу 1, а третье место в сезоне-2023/2024 стало лучшим результатом в его истории. До этого клуб поднимался максимум на 11-ю строчку. «Брест» впервые отобрался в Лигу чемпионов и выдал классный старт — четвёртое место среди 36 участников после четырёх туров.

Однако в чемпионате Франции дела пока складываются не так успешно: 12-е место после 12 туров и всего три очка от зоны вылета. Сказывается банальная «регрессия к среднему». Прошлый сезон получился аномально успешным: сила состава не позволяла руководству рассчитывать на борьбу за топ-3. Сейчас «Бреста» попросту не хватает сразу на два турнира. Приоритет — за Лигой чемпионов. А из Лиги 1 команда всё же вряд ли вылетит. Как минимум из-за разницы в составах с соседями («Сент-Этьен», «Гавр», «Ренн», «Нант», «Анже», «Монпелье»).

Успехи «Бреста» в Лиге чемпионов выглядят ещё удивительнее, если немного углубиться в детали. Французы — седьмые с конца по общей стоимости состава в турнире (€ 120,9 млн, ниже только такие «гиганты», как «Спарта», «Янг Бойз», «Црвена Звезда», «Штурм», загребское «Динамо» и братиславский «Слован»). Домашние матчи ЛЧ «Брест» проводит не на своём «Франсис-Ле Бле»: 100-летнюю арену не допустили из-за несоответствия требованиям УЕФА. Поэтому клубу приходится выступать на стадионе «Стад дю Рюдуру» в соседнем Генгаме.

Президенты «Бреста» — братья Дени и Жерар Ле Сен. Они приобрели клуб в 2016 году. Ле Сен с 1998-го владеют компанией по дистрибуции продуктов питания Le Saint, основанной их родителями ещё 40 лет назад. Деньги у Дени и Жерара есть, но бороться по бюджетам с «ПСЖ» или хотя бы «Марселем» вряд ли получится. Это отражается и в словах боссов.

«Опыт выступлений в Европе поможет нам вырасти и познакомиться с высшим уровнем. У нас небольшой бюджет, но есть отличные болельщики и хорошие партнёры, которые с оптимизмом смотрят на будущее клуба. Наша главная цель — остаться в Лиге 1».

Другая важная фигура — главный тренер Эрик Руа. Игровая карьера француза получилась не самой яркой, но неплохой. Руа выступал за «Ниццу», ещё не топовый «Лион», уже не топовый «Марсель», английский «Сандерленд» и испанский «Райо Вальекано». За всё время Эрик не выиграл ни одного трофея, хотя с марсельцами добрался до финала Кубка УЕФА — 1998/1999, который состоялся в «Лужниках». Однако «Марсель» без Руа в заявке влетел «Парме» — 0:3.

Тренерская карьера Эрика началась в «Ницце» в сезоне-2010/2011 — там он начал и завершил игровую. Но в ноябре 2011-го покинул должность, оставшись при этом спортивным директором. Однако и здесь надолго задержаться на вышло. В июне 2012 года Руа и «Ницца» расстались со скандалом. Клуб уволил функционера за превышение полномочий, а в своём заявлении утверждал, что Руа совершил 12-дневную поездку в Аргентину с нелицензированным агентом без согласия «Ниццы». Эрик подал апелляцию в Трудовой суд Ниццы, и в июне 2013 года было вынесено решение: увольнение не имело серьёзных оснований. «Ницца» тоже подала апелляцию, но всё равно проиграла. Клуб в итоге выплатил экс спортивному директору и тренеру € 300 тыс. за неправомерное увольнение.

Позже Руа вообще не работал тренером. В 2017-м «Ланс» назначил его спортивным директором, а в декабре 2019-го на аналогичную должность француза позвал «Уотфорд». Тем удивительнее, что в январе 2023 года Эрик согласился возглавить «Брест» после 11 лет без практики.

Хотя сам Руа в интервью Le Parisien объяснил причину такого большого перерыва:

«После моего ухода из «Ниццы» проблема заключалась в отсутствии лицензии. Курс длится три года. Возможно, я немного неправильно выбрал момент, когда стал тренером. Время проходит, и тебя быстро забывают. Было очень грустно не иметь возможности перезапустить карьеру. Но в этой профессии ты полностью зависишь от желаний других. Однажды президент или спортивный директор просто решает сделать ставку на тебя».

Сезон-2022/2023 команда завершила на 14-м месте, а затем случилось чудо. Руа не назовёшь тактическим гиком, но как всего за полтора года он поднял клуб до зоны Лиги чемпионов? Главная сила «Бреста» — физика. Команда носится все 90 минут, прессингует и играет жёстко. Да, в Лиге 1 многие клубы ставит на физическую мощь, однако «Брест» выделяется даже среди них. Команда грызётся за каждый подбор и не стесняется часто навешивать. Руа предпочитает схему 4-3-3, в которой в центре поля хочет видеть футболистов, акцентированных на оборону. В защите, естественно, действуют мощные ребята, а нападение заточено не только на навесы, кроссы и подборы, но и на контрвыпады. Также Руа выделяют как тренера-мотиватора, умеющего подобрать нужные слова. В общем, «Брест» — это скорее олдскул, чем прогрессивная команда. Однако только такие методы и помогли ему оказаться в сказке.

Состав «Бреста» типичен для французского середняка. Пара-тройка немного известных имён плюс микс из представителей франкоговорящих стран. Главные звёзды: нидерландский вратарь Марко Бизот, защитник Кенни Лала (в 2021 году мог оказаться в «Спартаке»), полузащитники Эдимилсон Фернандеш (выступает за сборную Швейцарии), Махди Камара и Пьерр Лис-Мелу (олицетворение стиля «Бреста»), а также вингер Ромен дель Кастильо.

Летом 2024 года «Брест» потратил всего € 12 млн на трансферном рынке. Из главных усилений: аренды полузащитника «Борнмута» Ромена Февра и форварда «Брайтона» Абдалла Сима, а также покупка у «Лиона» полузащитника Мама Бальде. Именно Сима — лучший бомбардир «Бреста» в Лиге чемпионов. 23-летний сенегалец забил «Штурму» и оформил дубль в ворота «Зальцбурга». Но состав «Бреста» всё равно не идёт в сравнение с составами топов Лиги 1 — «Марселя», «Лилля» или «Монако». Не говоря уже о «ПСЖ».

После жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов босс французского клуба Дени Ле Сен восторгался.

«Когда мы взяли «Брест» под свой контроль восемь лет назад, у нас был план подняться в Лигу 1 и навсегда вывести клуб на высший уровень во Франции. Представьте себе на минутку, что мы бросаем вызов «Реалу»… Дело сделано. Это невообразимое приключение».

Встреча с мадридским «Реалом» предстоит «Бресту» в заключительном, 8-м туре. Пока же впереди битва в Каталонии с «Барселоной» и игры с ПСВ и «Шахтёром».

А что думают аналитики о шансах «Бреста» на выход в плей-офф? Opta считает, что французы наберут 14 очков (20,1% вероятности) по итогам основного этапа. По их версии, наиболее вероятное место «Бреста» — 13-е. Тогда клуб не попадёт в 1/8 финала напрямую, однако примет участие в стыковых матчах (1/16 финала). Opta даёт 73% на такой расклад (и 50%, что «Брест» окажется сразу в 1/8 финала).

Аналитики из Football Meets Data считают, что «Брест» уже на 99,5% обеспечил себе место в топ-24. А вот шансы на выход в 1/8 финала напрямую составляют 33%. Неплохо. Ждём команду-сенсацию в плей-офф ЛЧ?