«Зениту» предрекли крах

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не ожидал увидеть от «Зенита» блеклой игры в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».

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«Еле-еле выиграли. «Зенит» должен будет попасть в неудачную полосу, потому что им сейчас здорово везло. Уже которую игру их со скамейки выходит спасать Ерохин! Он отличный парень, его очень грамотно выпускает Семак на 15-20 минут, и он решает исход игры. Мне не нравится игра «Зенита» — видно, что ребята подустали, и морально, и физически, так что Семаку будет непросто в оставшихся матчах», — заявил Пономарев.

Игра прошла на стадионе «Газовик» 23 ноября и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на шестой компенсированной ко второму тайму минуте с передачи защитника Нуралы Алипа забил Александр Ерохин.

«Газета.Ru» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после этой победы идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». «Оренбург» — аутсайдер чемпионата. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав восемь очков.