Рекордный вечер новой ЛЧ по количеству голов! Разгромы и чудо-камбэк

«Арсенал» и «Байер» забили по пять, «Аталанта» — вообще шесть, но всё это меркнет на фоне трагедии «Сити».

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THE CHAAAAMPIONS! Лучший клубный турнир вернулся на наши экраны. 40 забитых мячей, исторические (и мы не шутим) камбэки, драма и еле сдерживающий слёзы Хосеп Гвардиола. Сейчас обо всём расскажем.

Уничтожение «Спарты»

Чешские клубы традиционно хвалят за смелый и прессингующий стиль игры в еврокубках, но «Атлетико» таких смельчаков щёлкает как орешки. Сегодня вышло особенно больно: мадридцы забили шесть мячей, а «Спарта» даже не сподобилась на гол престижа. На табло дублем отметился Хулиан Альварес, а ещё по голу вколотили Маркос Льоренте и Антуан Гризманн. Особое внимание уделим суперзапасному Анхелю Корреа – он снова вышел в концовке и забил. Аж дважды.

«Слован» радует армянский футбол

Честно говоря, разгрома сегодня ждали именно от «Милана». Команда Паулу Фонсеки вроде обрела верный курс, а тут на очереди главный неудачник турнира. В итоге «Милан» чуть не лишился очков: Кристиан Пулишич забил на 21-й минуте, но хозяева тут же сравняли. Под конец репутацию Фонсеки всё-таки спас Рафаэл Леау, а потом подключился Тэмми Абрахам – совсем неожиданные герои. Португалец, по слухам, впал в немилость к тренеру-соотечественнику, а Тэмми в принципе не радует голами последнее время.

Зато у кого точно праздник на улице, так это у любителей армянского футбола. Нападающий Тигран Барсегян стал вторым армянином в истории ЛЧ, забившим гол (а ещё он отдал голевую передачу). Первым был, конечно же, Генрих Мхитарян.

«Сити», что это было?

Изначально проходной матч для «Сити» обрёл внезапно особую важность: манчестерский клуб проиграл пять матчей кряду, а фанаты соперников всерьёз начали распевать чанты об отставке Гвардиолы. Хотя мотивации хватало не только Пепу, но и Холанду. И если Эрлинг сумел забить два мяча из трёх, завершив свою безголевую серию, то настроение Гвардиолы до сих пор упадническое.

Когда соперник забил при счёте 0:3 на 75-й минуте, каталонец трагически ухватился за лицо и утаил от камер взгляд – он что-то знал. И не ошибся: вскоре «Фейеноорд» курьёзно забил ещё и второй, а потом сравнял в концовке. Ещё раз: нидерландский клуб отыграл три мяча против машины Пепа за 15-20 минут!

Уходя в раздевалку, Гвардиола еле сдерживал слёзы, но у него всё равно хватило мужества пожать руку арбитру и тренеру соперника. Респект, но неужели команда настолько зависит от Родри?

Сафонов ошибся, но провёл отличный матч

Главный вопрос – как там дела у Сафонова? Ну, вопросов много. Матвей пропустил после странного углового: не справился с подачей и выбил мяч прямо в голову Киму. Многие углядели нарушение со стороны Джамала Мусиалы во время подачи, но судьи засчитали гол. Плюс ко всему у россиянина ужасный показатель точных передач – 41%.

С другой стороны, весь «ПСЖ» выглядел ужасно в Мюнхене. Не было ощущения мощной вывески, в которой схлестнулись два топ-клуба. Во втором тайме «Бавария» вообще на классе начала сушить игру – тем более между делом в раздевалку из-за красной улетел Усман Дембеле.

Несмотря на пропущенный, Сафонов отыграл хорошо: много выручал, даже в сложных моментах. К нему меньше всего вопросов, так что Луис Энрике вряд ли разочаровался в Матвее – в отличие от пары Маркиньос – Пачо, которая совсем не справлялась с атаками соперника.

Вирц готовит Пепа (Лейндерса) к отставке

Сегодня не день Пепов. У «Зальцбурга» и так всё плачевно внутри домашнего чемпионата (пятое место и 12 очков отставания от лидера), а в ЛЧ – ещё хуже. Австрийцы ранее проигрывали либо равным командам, либо совсем аутсайдерам – с топовым «Байером» разгром считывался изначально.

Даже при таком однобоком результате есть за кого зацепиться. Флориан Вирц – монстр. Был в одном шаге от хет-трика и устрашал «Зальцбург» умными забеганиями и дриблингом. У него уже пять голов в пяти турах – отличный старт лигочемпионской карьеры.

У Бельгии появилась новая звезда

Если вы не следите за Италией, то обязаны знать, что «Аталанта» прямо сейчас – один из крепчайших клубов Европы. Несмотря на потерю лидеров, новички бергамасков сразу показывают себя с наилучшей стороны. Особого внимания достоин Матео Ретеги. Казалось, неисправимый середняк, а уже забил 14 мячей. Два из них – в ворота «Янг Бойз».

И даже с дублем аргентинский итальянец не стал главным героем встречи. Им стал Шарль Де Кетеларе, который также оформил дубль, но в придачу отдал три голевые передачи. А ведь когда-то бельгийца клеймили главным разочарованием Серии А, но сейчас Джан Пьеро Гасперини делает из хавбека главную звезду обновлённой сборной Бельгии.

«Барселона» вернулась на победные рельсы

Последние два матча «Барсы» не убедили (поражение и ничья), но победа над «Брестом» могла вернуть веру в каталонцев. Да, по статусу это не гранд, но в рамках ЛЧ французы выглядят весьма солидно. И всё же это история про каталонцев, которые смогли.

Амбассадор праздника – Роберт Левандовски, забивший свой 100-й (и 101-й) мяч в турнире. Его, конечно же, поздравляем, но главную красоту забил Дани Ольмо: обработал мяч в тяжёлой ситуации в штрафной, обыграл защитника и пробил прямо в перчатку вратаря, от которой мяч и отлетел в створ.

Уныние от «Лейпцига»

Сегодня акции «Ред Булл» полетят вниз. «Лейпциг» в ЛЧ стабильно превращается в тыкву – после пяти туров у них ни одного заработанного очка. Немецкий клуб вообще не создал опасных моментов, но всё равно мог урвать ничью, если бы не автогол Кастелло Люкеба в первом тайме. От безысходности нервы сдали даже у Марко Розе – его пришлось успокаивать жёлтой карточкой.

В конце Генрих Мхитарян чуть не «прибил» «Лейпциг» с концами, но судьи отменили его гол. Жаль: когда ещё за один игровой день ЛЧ забивали два армянина?

Лиссабонский кураж «Арсенала»

С резким уходом Рубена Аморима лиссабонцы вряд ли могли рассчитывать на чудо. Несмотря на состав с монстром-Дьёкерешем и другими интересными игроками, это именно тренерский проект. Но «Спортинг» с грохотом шлепнулся с двухъярусной кровати уже в первом тайме, пропустив трёшку. Особый вид унижения: Габриэл отпраздновал забитый мяч, скопировав Дьёкереша.

«Спортинг», к его чести, даже подарил надежду на камбэк, забив во втором тайме – пока не пропустил с пенальти от Букайо Саки. Финальным аккордом стал издевательский гол Леандро Троссарда в пустые. «Арсенал» при всей нестабильности по-прежнему в гонке за место в топ-8.

Ну и кто бы мог подумать, что в противостоянии Дьёкереш – Хаверц победителем выйдет немец?