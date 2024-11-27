Тренер «ПСЖ» Энрике установил антирекорд клуба в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике установил тренерский антирекорд клуба в Лиге чемпионов после матча 5-го тура общего этапа турнира, в котором парижане с минимальным счётом 0:1 уступили мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает портал Stats Foot в соцсетях.

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По информации источника, теперь на счету испанского специалиста восемь проигранных матчей во главе французского клуба в Лиге чемпионов в 17 матчах (при всего четырёх победах).

Ранее худший результат в истории клуба был у французского специалиста Лорана Блана, который проиграл семь матчей из 30 в главном еврокубковом соревновании с парижанами.

По итогам пяти матчей «ПСЖ» занимает 26-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив четыре очка.