Кокорина призвали проверить из-за оскорбления футбола в России

Бывший футбольный арбитр Павел Стипиди раскритиковал российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина за его скандальные слова о российском футболе и призвал правоохранительные органы проверить игрока. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

© Пресс-служба клуба "Арис"

« А К о к о р и н о т к у д а в о о б щ е п о п а л в ф у т б о л ? О н в М а л а й з и и р о д и л с я , в К и т а е и л и г д е ? П о ч е м у и м н е з а н и м а ю т с я п р а в о о х р а н и т е л ь н ы е о р г а н ы ? Ф у т б о л – о б щ е с т в е н н а я с т р у к т у р а , и К о к о р и н о с к о р б и л е е . Н а х о д и т с я з а г р а н и ц е й , а п и ш е т и г о в о р и т н а с т о л ь к о п л о х о о н а ш е м ф у т б о л е » , — з а я в и л о н .

В интервью Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в «Спартаке», а также назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) «говном».

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис», за который выступает за сих пор.

С 2011 по 2017 год Кокорин выступал в составе сборной России, он — участник чемпионатов Европы 2012, 2016 годов и чемпионата мира 2014 года.