Стало известно, какую сумму получит «Коло-Коло» за трансфер Солари в «Спартак»

«Коло-Коло» получит $ 4,3 млн в случае возможного перехода крайнего нападающего Пабло Солари из «Ривер Плейт» в московский «Спартак». Об этом сообщает El dinamo.

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По информации источника, в 2022 году при покупке «Ривер Плейт» Солари у «Коло-Коло» чилийский клуб оставил за собой 40% прав на аргентинского футболиста. При этом «Ривер Плейт» заплатил за трансфер Солари $ 4 млн. Подчёркивается, что потенциальный переход нападающего в «Спартак» оценивается в сумму в районе $ 12 млн. Таким образом, «Коло-Коло» может заработать на трансфере Солари в стан красно-белых больше, чем с его первоначальной продажи в «Ривер Плейт».

Солари защищает цвета «Ривер Плейт» с лета 2022 года. За этот период он провёл 110 матчей во всех турнирах, отметившись 30 голами и 17 ассистами. Контракт 23-летнего футболиста с клубом действует до конца 2027 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в € 7 млн.