СМИ: Серхио Рамос продолжит карьеру в мексиканском «Монтеррее»

Испанский защитник Серхио Рамос, находящийся в статусе свободного агента, подпишет годичный контракт с мексиканским «Монтерреем». Об этом сообщает Super Deportivo.

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По информации источника, сделка уже закрыта, футболисту осталось пройти медосмотр и подписать контракт. Отмечается, что стороны уже несколько дней вели переговоры и сейчас достигли соглашения.

Напомним, последним клубом Рамоса была «Севилья», в которой игрок начинал свою профессиональную карьеру. 38-летний футболист вернулся в родную команду летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее защитник также выступал за мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен».

В прошлом сезоне защитник провёл за «Севилью» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.