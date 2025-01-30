Русский рэп в ЛЧ. «Манчестер Сити» удивил всю Европу выбором музыки

Футбольные клубы часто экспериментируют с музыкой в социальных сетях, но в этот раз «Манчестер Сити» действительно удивил. На видео, где команда прибывает на матч Лиги чемпионов против «Брюгге», играет ремикс на трек «Положение» от рэперов Dior и Samo. В кадре футболисты выходят из автобуса, готовясь к важной встрече, а на фоне звучит фраза: «Так дайте пацанам посчитать потери – суммы на нули, погибают на сцене».

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Этот момент сразу привлёк внимание фанатов. Почему именно русский трек? Это осознанный ход или случайность? Ответ лежит где-то посередине. Русская музыка уже давно завоевала TikTok, а европейские SMM-менеджеры активно используют трендовые звуки, не вдаваясь в смысл текстов. Скорее всего, так произошло и в этом случае.

Видео доступно в телеграм-канале «Советского спорта».

Главное, что после такого музыкального сопровождения «Сити» одержал волевую победу и вышел в плей-офф главного клубного европейского турнира, хотя был в шаге от оглушительного провала.

Этот случай – далеко не первый. Ранее французская Лига 1 опубликовала видео с голкипером «Марселя», наложив на него хит «Матушка-земля». «Аталанта» из Италии сначала использовала для анонса игры в Серии А песню «Привет большого бодуна» группы «Дюны», а затем удивила подписчиков композицией «Сигма-бой». Получается, русская музыка действительно становится частью футбольного контента в Европе.

Интересно, что «Привет с большого бодуна» – это песня из 90-х, ориентированная скорее на взрослую аудиторию. Но благодаря динамичному звучанию она обрела новую жизнь в TikTok. А вот «Сигма-бой» – совсем другое дело. Это современный хит в исполнении совсем юной Марии Янковской, который изначально ориентирован на подростков и детей. Несмотря на такую разницу, оба трека отлично вписались в футбольный контент.

Русская музыка стремительно набирает популярность в соцсетях, а европейские футбольные клубы просто следуют тренду. Ещё пару лет назад трудно было представить, что английские или итальянские команды будут сопровождать свои ролики русскими песнями, но теперь это не вызывает удивления. Скорее, теперь удивляют не сами песни, а их жанровое разнообразие: эстрадная поп-группа из 90-х «Дюна», детский хит «Сигма-бой», патриотичная «Матушка-земля» и вот теперь русский рэп. Что же будет дальше?

Может ли это перерасти в устойчивую тенденцию? Судя по всему, да. Русская музыка уже закрепилась в плейлистах европейских спортсменов и SMM-отделов клубов. Если раньше такие случаи воспринимались как курьёз, то теперь они становятся нормой. Пока российские клубы отстранены от еврокубков, отечественная музыка продолжает покорять Европу.