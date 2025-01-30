В «Спартаке» объяснили отсутствие Бабича в заявке на матч с «Краснодаром»

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил «Матч ТВ», почему защитник команды Срджан Бабич отсутствует в заявке на матч с «Краснодаром» в Winline Зимнем кубке РПЛ.

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Встреча пройдет в четверг в Абу‑Даби и начнется в 19:30 по московскому времени. Ранее издание Mozzart Sport сообщило, что три клуба из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляют интерес к Бабичу.

— Б а б и ч п о к а р а б о т а е т с о г р а н и ч е н и я м и , — с к а з а л З е л е н о в « М а т ч Т В » .

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