В «Спартаке» объяснили отсутствие Бабича в заявке на матч с «Краснодаром»
Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил «Матч ТВ», почему защитник команды Срджан Бабич отсутствует в заявке на матч с «Краснодаром» в Winline Зимнем кубке РПЛ.
Встреча пройдет в четверг в Абу‑Даби и начнется в 19:30 по московскому времени. Ранее издание Mozzart Sport сообщило, что три клуба из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляют интерес к Бабичу.
— Бабич пока работает с ограничениями, — сказал Зеленов «Матч ТВ».
Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар» смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.