"Спартак" обыграл "Краснодар" в матче Зимнего кубка РПЛ

Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 обыграли "Краснодар" в матче Winline - Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Турнир проходит в Абу-Даби.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Тео Бонгонда (20-я минута), Роман Зобнин (70) и Даниил Зорин (90+2). У проигравших отличились Жоау Батчи (22) и Никита Кривцов (54).

В группе со "Спартаком" и "Краснодаром" также выступает московское "Динамо". "Краснодар" сыграет с бело-голубыми 4 февраля, "Спартак" - 7 февраля. В другую группу попали петербургский "Зенит", московский ЦСКА и "Ростов".

По итогам кругового турнира победители групп сыграют в финале. Команды, занявшие вторые места, встретятся в игре за третье место. Худшие клубы по итогам группового этапа сыграют за пятое место.

На групповом этапе в случае ничейного результата назначается серия пенальти. За победу в основное время команда получает три очка, в серии пенальти - два. Проигравшие по итогам серии пенальти зарабатывают одно очко, уступившие в основное время - ни одного.

В прошлом розыгрыше Зимнего кубка РПЛ принимали участие московский "Спартак", "Ростов", казахстанский "Кайрат" и "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ. Первое место занял "Спартак".