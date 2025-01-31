«Урал» купил нападающего из «Факела»

Нападающий «Факела» Евгений Марков продолжит карьеру в «Урале». Екатеринбургский клуб активировал опцию выкупа в контракте форварда. Футболист принял предложение «Урала» и перешёл в новую команду, сообщает официальный сайт «Факела».

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« Ж е н я , с п а с и б о з а в к л а д в р а з в и т и е к о м а н д ы ! Т ы п о м о г н а м в д в у х с е з о н а х п о д р я д р е ш и т ь з а д а ч у и п о б и т ь н е с к о л ь к о к л у б н ы х р е к о р д о в . К о н е ч н о , т ы н а в с е г д а о с т а н е ш ь с я в и с т о р и и « Ф а к е л а » . Ж е л а е м у д а ч и в д а л ь н е й ш е й к а р ь е р е ! » — н а п и с а л а п р е с с - с л у ж б а в о р о н е ж ц е в .

30-летний Марков выступал за «Факел» с января 2023 года. За это время Евгений провёл в составе воронежского клуба 62 матча, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 800 тыс.