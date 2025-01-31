Капелло о «Ювентусе»: «Во всем ли виноват только Мотта? Не забывайте, клуб сделал значительные инвестиции летом. Если они берут не тех игроков, ответственность лежит на всех»
Фабио Капелло считает, что в проблемах «Ювентуса» виноват не только тренер.
Прошлым летом «Ювентус» потратил на новичков более 200 миллионов евро, в январе клуб подписал трех новых игроков: Альберто Косту, Рандаля Коло Муани и Ренату Вейгу. Четвертым может стать Кевин Дансо из «Ланса», который может перейти на правах аренды.
«Я задаюсь вопросом: во всем ли виноват только Мотта? Потому что новый тренер, приходя в клуб, такой как «Ювентус», всегда имеет мало времени – он должен побеждать быстро. Не забывайте, что клуб сделал значительные инвестиции прошлым летом. Есть спортивный директор, тренер и группа людей, которые выбирают игроков и должны находить лучших. Поэтому, если они берут не тех игроков, ответственность лежит на всех», – сказал бывший главный тренер «Милана».