Фабио Капелло считает, что в проблемах «Ювентуса» виноват не только тренер.

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Прошлым летом «Ювентус» потратил на новичков более 200 миллионов евро, в январе клуб подписал трех новых игроков: Альберто Косту, Рандаля Коло Муани и Ренату Вейгу. Четвертым может стать Кевин Дансо из «Ланса», который может перейти на правах аренды.