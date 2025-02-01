«Антиикона антистиля»: Губерниев назвал Кокорина бестолковым после скандального интервью

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал бестолковым нападающего кипрского "Ариса" Александра Кокорина из-за его скандального интервью, в котором игрок оскорбил российский футбол. Слова Губерниева приводит URA.Ru.

"Кокорин — человек, который не просто не воспользовался своим талантом, он является антииконой антистиля. Все, что человек может сделать не так, — вот это Кокорин. Абсолютно непотребное высказывание от человека, потенциал которого позволял быть достаточно высоко в футболе, но, поскольку он бестолковый, поэтому так и говорит", - заявил Губерниев.

В интервью Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в "Спартаке", а также назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) "говном".

Кокорин назвал говном чемпионат России по футболу

В России 33-летний Кокорин выступал за "Динамо", "Анжи", "Зенит", "Сочи" и "Спартак". В 2021 году нападающий стал игроком итальянской "Фиорентины". Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский "Арис". Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

В сентябре 2023 года он вернулся в "Арис", за который выступает за сих пор. С 2011 по 2017 год Кокорин выступал в составе сборной России, он — участник чемпионатов Европы 2012, 2016 годов и чемпионата мира 2014 года.