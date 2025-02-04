«Спартак» похвалили за расторжение контракта с одним из легионеров

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Гранат заявил, что ему ничем не запомнился ямайский нападающий Шамар Николсон, покинувший команду. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

« Е д и н с т в е н н о е , е с л и « С п а р т а к » н и к о г о н е к у п и т в н а п а д е н и е – б у д е т т я ж е л о . Х о т я б ы б ы л Н и к о л с о н , а с о д н и м У г а л ь д е б у д е т с л о ж н о . Э т о н е и г р о к с т а р т о в о г о с о с т а в а и л и к а к о й - т о л и д е р к о м а н д ы , п о э т о м у м о ж н о с к а з а т ь , ч т о « С п а р т а к » п р а в и л ь н о р е ш и л с н и м р а с с т а т ь с я » , — з а я в и л о н .

2 февраля «Спартак» расторг контракт с Николсоном.

Ямайский футболист перешел в «Спартак» в 2022 году. В прошлом сезоне Николсон на правах аренды выступал за французский «Клермон». В текущем сезоне футболист провел 14 матчей за «красно-белых», в которых забил четыре мяча.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.