Дюков рассказал, на какой стадии находится вопрос о крымских клубах в РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, на какой стадии находится вопрос о крымских клубах в ряды организации.

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« Ф у т б о л в К р ы м у р а з в и в а е т с я . Р а б о т а ю т у ч р е ж д е н и я п о п о д г о т о в к е ф у т б о л и с т о в . Е с т ь к о м а н д ы , к о т о р ы е у ч а с т в у ю т в о ф и ц и а л ь н ы х с о р е в н о в а н и я х . УЕФА считает крымскую федерацию отдельным субъектом футбола», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, лицензию ФНЛ для участия во Второй лиге чемпионата России получили «Севастополь» и ялтинский «Рубин».

В последние годы, по решению УЕФА, крымские клубы выступали в локальном чемпионате региона, который был организован при поддержке УЕФА.