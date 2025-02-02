Президент РФС оценил слова назвавшего РПЛ говном Кокорина

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил слова форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина, назвавшего говном Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Он счел заявление Кокорина неаргументированным набросом.

« К а к о й п о с л е д н и й с е з о н п р о в е л К о к о р и н в Р П Л ? Е с л и б ы э т о б ы л о т а к , о н б ы з а б и л б о л ь ш е » , — з а я в и л Д ю к о в .

28 января Кокорин раскритиковал уровень РПЛ. По его словам, чемпионат страны уже в 2019 году был «говном».

В своем последнем сезоне в РПЛ (2020/2021) Кокорин выступал за московский «Спартак». Он провел за клуб восемь матчей, в которых забил два мяча с пенальти.