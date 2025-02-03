Черчесов поделился эмоциями после увольнения из сборной Казахстана

Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заявил, что его не задело увольнение из национальной команды. Об уходе Черчесова из сборной Казахстана стало известно 27 января. Отмечалось, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб.

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— Многие тренеры после увольнений выглядят расстроенными, кто-то вообще в депрессию впадает. По вам такого не скажешь.

— А я вам задам вопрос: почему должен расстраиваться?

— Всё-таки работа потеряна.

— Ну я же не предпринимал шаги, чтобы уйти. Вот если бы сам сборную Казахстана покинул, пройдя хотя бы полпути, себя корил бы. А если бы мне не дали довести работу до того момента, что я себе представлял, то почему меня должно расстраивать решение других людей? — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

Напомним, российский специалист провёл у руля национальной команды Казахстана шесть матчей (пять поражений и одна ничья). Ранее Черчесов тренировал сборную России, а также ряд российских и зарубежных клубов, включая «Ференцварош», с которым он стал чемпионом Венгрии.