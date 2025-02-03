В «Реале Сосьедад» уверены, что Захарян станет ключевым игроком команды

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате прокомментировал дебютный выход Арсена Захаряна на поле в текущем сезоне. Российский хавбек впервые в этом сезоне появился на поле, приняв участие в матче 22-го тура Примеры с «Осасуной».

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« В ч е р а б ы л т я ж ё л ы й в е ч е р д л я к о м а н д ы и А р с е н а — м ы п р о и г р а л и е щ ё о д н о д е р б и . С о с т о я н и е З а х а р я н а п о с л е м а т ч а ? О н у ж е г о т о в и б у д е т п р о д о л ж а т ь з а р а б а т ы в а т ь с в о и м и н у т ы н а п о л е . К о н е ч н о , б о л е л ь щ и к и , п е р с о н а л и т о в а р и щ и п о к о м а н д е о ч е н ь д о в о л ь н ы , ч т о А р с е н в е р н у л с я . М ы в к л у б е в е р и м , ч т о З а х а р я н с т а н е т к л ю ч е в ы м и г р о к о м в о в т о р о й п о л о в и н е с е з о н а » , — п р и в о д и т с л о в а М у н д у а т е Sport24.

В минувшем июле у Захаряна обнаружили травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки. В середине октября полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе, однако затем вновь начал заниматься индивидуально из-за дискомфорта в мышцах. Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.