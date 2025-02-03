Роналду рассказал о своем отношении к Мбаппе

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, ранее выступавший в составе мадридского «Реала», рассказал о своём отношении к форварду «сливочных» Килиану Мбаппе, а также обратился к фанатам клуба, попросив заботиться о французе.

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