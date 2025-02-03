Дивеев не стал осуждать Мендеса, отказавшегося приезжать в Россию

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил «Матч ТВ», что решение полузащитника Виктора Мендеса не приезжать в Россию — личный выбор футболиста.

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Мендес перешел в ЦСКА летом 2022 года. За московскую команду он провел 71 матч и забил один мяч. Чилиец не явился на первый сбор «Крыльев Советов», где играл на правах аренды в этом году, и не вышел на связь с руководством клуба. Позже «Коло‑Коло» объявил о трансфере 25‑летнего игрока.

— Удивило решение Мендеса не приезжать в Россию?

— Это его выбор. Он не приехал, то же самое было с (игроком московского «Динамо») Бителло, но он в итоге доехал. Не приехал, значит, так решил, значит, не хочет здесь играть.

— Неприятный осадок остался какой‑то?

— Он уже не в нашей команде, поэтому удачи ему в «Коло‑Коло», пускай там играет. Мне кажется, странно переживать за то, что кто‑то не приехал и не захотел играть. Это лишь его сугубо личное мнение. Не хочет — не хочет. У нас все ребята в команде приехали, все приехали вовремя, а кто‑то даже за день или за два. Поэтому у нас всё в этом плане четко, все хотят играть в ЦСКА, — сказал Дивеев «Матч ТВ».

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