«Барселона» почти в 20 раз увеличит зарплату 17-летнему таланту

Испанская «Барселона» предложит нападающему Ламину Ямалю новый контракт с зарплатой в €8 млн в год, сообщает Forbes.

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Ямаль подпишет новый контракт с каталонцами после того, как ему исполнится 18 лет. По информации источника, его зарплата составит €8 млн в год. Это в 19 раз выше, чем юный талант получает сейчас — €420 тысяч. Ямаль станет третьим игроком по зарплате в «Барселоне» после Роберта Левандовски и Френки де Йонга.

« Я н е з н а ю , к о г д а б у д е т п о д п и с а н к о н т р а к т , н о д у м а ю , ч т о э т о п р о и з о й д е т с к о р о . В к о н ц е к о н ц о в , “ Б а р с а ” — э т о к л у б в с е й м о е й ж и з н и . Н а д е ю с ь п р о д л и т ь с н и м и к о н т р а к т и б ы т ь в к о м а н д е к а к м о ж н о д о л ь ш е . Я х о ч у и г р а т ь в и с п а н с к о й л и г е » , — п р и в о д и т с л о в а Я м а л я F o r b e s .

В текущем сезоне 17-летний Ямаль провел за «Барселону» 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.

Ламин Ямаль дебютировал за взрослую команду сине-гранатовых в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и 9 месяцев. Летом 2024 года Ямаль стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, выходя во всех матчах в стартовом составе. На его счету 17 матчей и 3 гола за национальную команду.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ямаля в €180 млн. Он входит в пятерку самых дорогих футболистов вместе с Винисиусом (€200 млн), Эрлингом Холандом (€200 млн), Джудом Беллингемом (€180 млн) и Килианом Мбаппе (€160 млн).