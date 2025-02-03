«Барселона» почти в 20 раз увеличит зарплату 17-летнему таланту, который вошел в пятерку самых дорогих футболистов мира
Испанская «Барселона» предложит нападающему Ламину Ямалю новый контракт с зарплатой в €8 млн в год, сообщает Forbes.
Ямаль подпишет новый контракт с каталонцами после того, как ему исполнится 18 лет. По информации источника, его зарплата составит €8 млн в год. Это в 19 раз выше, чем юный талант получает сейчас — €420 тысяч. Ямаль станет третьим игроком по зарплате в «Барселоне» после Роберта Левандовски и Френки де Йонга.
«Я не знаю, когда будет подписан контракт, но думаю, что это произойдет скоро. В конце концов, “Барса” — это клуб всей моей жизни. Надеюсь продлить с ними контракт и быть в команде как можно дольше. Я хочу играть в испанской лиге», — приводит слова Ямаля Forbes.
В текущем сезоне 17-летний Ямаль провел за «Барселону» 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.
Ламин Ямаль дебютировал за взрослую команду сине-гранатовых в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и 9 месяцев. Летом 2024 года Ямаль стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, выходя во всех матчах в стартовом составе. На его счету 17 матчей и 3 гола за национальную команду.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ямаля в €180 млн. Он входит в пятерку самых дорогих футболистов вместе с Винисиусом (€200 млн), Эрлингом Холандом (€200 млн), Джудом Беллингемом (€180 млн) и Килианом Мбаппе (€160 млн).