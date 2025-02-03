Глушаков высказался о возможном возвращении Промеса

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что хотел бы снова увидеть нападающего «Дубай Юнайтед» Квинси Промеса в составе красно‑белых. По словам Глушакова, «Спартак» является для Промеса родным домом.

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— Я бы хотел снова увидеть Промеса в «Спартаке», но есть много нюансов. Разговаривал с ним на день рождения, он меня поздравлял. Знаю ситуацию, двоякая история. Самое главное, что нужно — время. Оно всё и рассудит.

— Но он сам очень хочет вернуться?

— Безусловно. Для него «Спартак» как родной дом, — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский форвард выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017). Сейчас Квинси не может покидать ОАЭ, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.