Тель согласился перейти в «Тоттенхэм». Клуб АПЛ арендует вингера у «Баварии» без права выкупа
Матис Тель решил перейти в «Тоттенхэм».
19-летний вингер все-таки согласился на переход в английский клуб. Ранее сообщалось, что футболист отказал «шпорам».
«Тоттенхэм» и «Бавария» достигли договоренности о переходе Матиса Теля на правах аренды.
Договор аренды не предусматривает опцию выкупа.
В нынешнем сезоне Тель сыграл 8 матчей в чемпионате Германии и сделал одну голевую передачу, проводя на поле в среднем 31 минуту.