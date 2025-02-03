Матис Тель решил перейти в «Тоттенхэм».

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19-летний вингер все-таки согласился на переход в английский клуб. Ранее сообщалось, что футболист отказал «шпорам».

«Тоттенхэм» и «Бавария» достигли договоренности о переходе Матиса Теля на правах аренды.

Договор аренды не предусматривает опцию выкупа.

В нынешнем сезоне Тель сыграл 8 матчей в чемпионате Германии и сделал одну голевую передачу, проводя на поле в среднем 31 минуту.