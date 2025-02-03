Экс-одноклубник Тюкавина дал ему совет в случае отъезда в Европу

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин заявил, что в случае отъезда в Европу нападающего команды Константина Тюкавина пожелал бы ему выучить английский. Его слова приводит «Чемпионат».

« К о с т я у ж е с о с т о я в ш и й с я ф у т б о л и с т . Т ю к а в и н м н о г о з а б и в а е т и у ж е с т а л в е д у щ и м ф у т б о л и с т о м « Д и н а м о » и с б о р н о й Р о с с и и . Е с л и б у д у т х о р о ш и е п р е д л о ж е н и я и о н р е ш и т у е х а т ь в Е в р о п у , п о ж е л а ю е м у с р а з у у ч и т ь а н г л и й с к и й — у н е г о с э т и м с л о ж н о » , — з а я в и л Ш у н и н .

В текущем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах. В этих играх на его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи. В последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Ахматом» 1:1, при этом москвичи спаслись от поражения благодаря голу вратаря Игоря Лещука в добавленное время.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.