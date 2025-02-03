Мадридский «Реал» подал официальную жалобу на судейство в матче с «Эспаньолом»

Совет директоров мадридского «Реала» подал официальную жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании с копией в Высший совет по спорту в связи с плохой работой судей на матче 22-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (0:1). Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

«Реал» подал официальную жалобу на судейство в матче с «Эспаньолом»
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«События, произошедшие на этой встрече, превзошли любые пределы человеческой ошибки во всех аспектах. То, что произошло на стадионе «Стейдж Фронт», представляет собой кульминацию полностью дискредитированной арбитражной системы, в которой решения против «Реала» достигли того фальсификаций, который больше нельзя игнорировать», говорится в заявлении клуба.

Напомним, на 21-й минуте матча не был защитан гол игрока «Реала» Винисиуса Жуниора, а на 60-й минуте главный судья показал защитнику «Эспаньола» Карлосу Ромеро жёлтую карточку после жёсткого подката против форварда мадридцев Килиана Мбаппе во время контратаки.

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