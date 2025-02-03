«Реал» подал официальную жалобу на судейство в матче с «Эспаньолом»

Совет директоров мадридского «Реала» подал официальную жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании с копией в Высший совет по спорту в связи с плохой работой судей на матче 22-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (0:1). Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

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« С о б ы т и я , п р о и з о ш е д ш и е н а э т о й в с т р е ч е , п р е в з о ш л и л ю б ы е п р е д е л ы ч е л о в е ч е с к о й о ш и б к и в о в с е х а с п е к т а х . Т о , ч т о п р о и з о ш л о н а с т а д и о н е « С т е й д ж Ф р о н т » , п р е д с т а в л я е т с о б о й к у л ь м и н а ц и ю п о л н о с т ь ю д и с к р е д и т и р о в а н н о й а р б и т р а ж н о й с и с т е м ы , в к о т о р о й р е ш е н и я п р о т и в « Р е а л а » д о с т и г л и т о г о ф а л ь с и ф и к а ц и й , к о т о р ы й б о л ь ш е н е л ь з я и г н о р и р о в а т ь » , — г о в о р и т с я в з а я в л е н и и к л у б а .

Напомним, на 21-й минуте матча не был защитан гол игрока «Реала» Винисиуса Жуниора, а на 60-й минуте главный судья показал защитнику «Эспаньола» Карлосу Ромеро жёлтую карточку после жёсткого подката против форварда мадридцев Килиана Мбаппе во время контратаки.