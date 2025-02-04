Криштиану Роналду сравнил Беллингема с Зиданом

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался об игре полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема и сравнил его с экс-игроком «Ювентуса» и «сливочных» Зинедином Зиданом.

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« Ч т о к а с а е т с я Б е л л и н г е м а , е г о ж д ё т д л и н н ы й п у т ь . О н в ы з ы в а е т у м е н я а с с о ц и а ц и и с Зиданом. Зидан был великолепен и играл очень красиво. Беллингему всего 21 год, у него впереди много возможностей. Этот молодой человек станет настоящей звездой», — сказал Роналду в интервью La Sexta.

Напомним, Беллингем пополнил состав мадридской команды в июле 2023 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 30 играх, где забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.