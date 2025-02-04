Что за нападающего покупает «Спартак» за €20 млн

Леви Гарсия работал с Марко ван Бастеном и Дуайтом Йорком. А теперь его очень рад видеть Станкович.

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«Спартак» удивляет в зимнее трансферное окно. Москвичи близки к заключению крупных сделок по полузащитнику «Торино» Ивану Иличу (заплатят € 20 млн, по версии Calciomercato) и вингеру «Ривер Плейт» Пабло Солари (€ 12 млн, информация Gambeta). Ещё один потенциальный топ-трансфер — Леви Гарсия из АЕКа. По информации инсайдера Ивана Карпова, «Спартак» близок к подписанию игрока, а сумма за 27-летнего форварда составит € 20 млн плюс бонусы. Клуб и футболист заключат контракт до лета 2028-го. По информации греческой Gazzetta.gr, зарплата составит € 2,5 млн в год.

Интересно, что летом 2024 года игрок с Тринидада и Тобаго мог оказаться в «Краснодаре» или в «Зените». По информации Карпова, АЕК требовал за форварда € 20+2 млн. Однако Гарсия остался в Греции, так как «Краснодар» продлил контракт с Джоном Кордобой, а «Зенит» выбрал Лусиано Гонду и Александра Соболева.

«Спартак» же нынешней зимой опередил в гонке за Леви французский «Ланс» и нидерландский «Фейеноорд» (информация Sport5). Вот настолько сильно тринидадец мечтал о России, что отверг варианты с клубом из топ-5 лиги и участником Лиги чемпионов.

В «Спартаке» кандидатура Гарсии вызывала споры. Metaratings сообщил, что игрока рассматривали как запасной вариант. К нему обратились после того, как провалились сделки с двумя другими неназванными футболистами. Хотя вариант с Леви очень нравится тренеру Деяну Станковичу.

Гарсия тренировался с братьями, работал персонально с ван Бастеном и провалился в Нидерландах

Леви родился в ноябре 1997 года в футбольной семье. Его три брата — Даниэль, Натаниэль и Джуда — представляли или представляют различные клубы Тринидада и Тобаго. А с Натаниэлем и Джудой они сейчас выступают за сборную. Юный Леви часами зависал во дворе за игрой в футбол. Позже Гарсия отмечал, что стать профессионалом ему помог старший брат:

« Я д о л ж е н о т д а т ь д о л ж н о е Д а н и э л ю . О н в с е г д а р я д о м с о м н о й . Е с л и м н е н у ж н о е х а т ь н а т р е н и р о в к у и л и н а и г р у , о н в ы з о в е т т а к с и и л и а р е н д у е т м а ш и н у , ч т о б ы я д о б р а л с я т у д а . О н в с ё в р е м я п о д т а л к и в а е т м е н я , ч т о б ы я с т а л л у ч ш е » .

В 14 лет Леви оказался в колледже Shiva Boys' Hindu и попал в академию клуба T&TEC. А через год его забрала местная команда «Сипария Спёрс». Путешествие по Тринидаду и Тобаго завершилось переходом в клуб «Сентрал», откуда в 2015-м его забрал АЗ. Настырность, скорость и техника Гарсии приглянулись одному из сильнейших клубов Нидерландов. Интересно, что после переезда с Леви персонально работал легендарный Марко ван Бастен. Тогда чемпион Европы 1988 года находился в тренерском штабе Джона ван ден Брома в АЗ.

В январе 2016-го Гарсия впервые сыграл в чемпионате Нидерландов в возрасте 18 лет 65 дней, став самым молодым дебютантом с Тринидада и Тобаго в европейских лигах. В том же году форвард впервые сыграл за основную сборную. Дела складывалась прекрасно. Леви постепенно интегрировали в состав АЗ. Однако ожидаемого прогресса никак не происходило. Клуб делал ставку в атаке на Ваута Вегорста, а самым перспективным юным форвардом считался Мирон Боадю. Гарсия же был третьей-четвёртой опцией.

В 2018-м Леви отправили в аренду в «Эксельсиор», а летом того же года с ним окончательно расстались. На два года тринидадец уехал в чемпионат Израиля: сначала выступал за «Хапоэль Ирони» (2018-2019), затем — за «Бейтар» (2019-2020). Но выдающейся статистики у Гарсии не было. Нападающий даже не приближался к отметке в 10 голов за сезон.

Гарсию забрал греческий топ-клуб. Там от него два года ждали результативности

Тем удивительнее, что летом 2020 года Леви забрал один из самых статусных клубов Греции — АЕК. Команда из Афин заплатила € 2,6 млн за 60% прав на игрока (кстати, из-за этого греки после трансфера отправят € 3 млн «Бейтару»). Неожиданно Леви стал важным футболистом АЕКа, выделяясь за счёт дриблинга, физики и разноплановости. Гарсия играл как в центре атаки, так и на флангах. Хотя в январе 2025 года признался, что ему комфортнее выступать в качестве «девятки».

« М н е о ч е н ь н р а в и т с я и г р а т ь ц е н т р а л ь н о г о н а п а д а ю щ е г о . В с б о р н о й м н о г о е з а в и с и т о т т о г о , к т о в ы с т у п а е т р я д о м . Н о д у м а ю , ч т о я д о б и л с я б о л ь ш е г о и м е н н о к а к ф о р в а р д » .

Кстати, в сборной Тринидада и Тобаго Леви пересёкся ещё с одним легендарным форвардом — Дуайтом Йорком. Экс-нападающий «МЮ» возглавил национальную команду в 2024 году.

« Л ю д и н е д о о ц е н и в а ю т , н а с к о л ь к о в е л и к Дуайт и какое влияние он окажет на команду. Я очень рад работать с ним и надеюсь, что он сможет выжать из сборной максимум», — отметил Гарсия.

Ван Бастен и Йорк — неплохие учителя, согласитесь.

В АЕКе Леви в первые два года показывал не самую впечатляющую статистику: 6+7 за 35 матчей в сезоне-2020/2021 и 8+6 за 39 встреч в сезоне-2021/2022. Важно отметить, что Гарсию использовали на фланге. А летом 2022-го АЕК назначил тренером экс-игрока «Интера», «Лацио» и сборной Аргентины Матиаса Алмейду. Тот перевёл Леви в центр атаки. И понеслось! В сезоне-2022/2023 Гарсия забил 18 мячей в 37 матчах, в сезоне-2023/2024 набрал 18 (14+4) результативных баллов в 27 играх. В нынешней кампании тринидадец наколотил 10 мячей в 22 встречах.

Главное же достижение Гарсии в АЕКе — золото чемпионата Греции и Кубок страны в сезоне-2022/2023. Тогда же он стал вторым в гонке бомбардиров (14 мячей, уступил только Седрику Бакамбу из «Олимпиакоса» — 18 голов). Леви включили в символическую сборную сезона, а 2 августа 2023-го с игроком подписали новый контракт. Тогда его ценник на Transfermarkt подскочил с € 7 млн до € 12 млн. Актуальная стоимость на сайте — € 15 млн. «Спартак», напомним, заплатит € 20 млн.

Юный Леви в 2014 году в интервью Trinidad Guardian рассказывал о любимом клубе и мечте.

« М н е н р а в и т с я с т и л ь « Б а р с е л о н ы » и з - з а т о г о , к а к о н и р а б о т а ю т с м я ч о м . Я л ю б л ю с м о т р е т ь , к а к и х и г р о к и п р е с с и н г у ю т и д у м а ю т н а п о л е . М н е с и м п а т и ч е н т а к о й ф у т б о л . Я х о ч у д о б и т ь с я у с п е х а . В и ж у с е б я в « Б а р с е л о н е » и л и д р у г о м т о п - к л у б е ч е р е з н е с к о л ь к о л е т » .

В 27 лет Гарсия едет в РПЛ. До «Барсы» он уже вряд ли доберётся, но стать лидером «Спартака» форвард способен. Заплаченная за игрока сумма — отличный индикатор ожиданий клуба.