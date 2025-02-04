Трансферы, зима-2025: главные переходы в АПЛ, список: кто пришёл и ушёл, Сити, Хусанов, Рашфорд, Асенсио, Дуран, Уокер, Феликс

Удивляли не только топ-клубы. «Астон Вилла», например, мощно заработала на Дуране и забрала Асенсио из Парижа.

38 главных трансферов зимы в АПЛ
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В английской Премьер-лиге закрылось трансферное окно — сначала клубы медленно раскачивались и самые громкие новости подкидывал только кризисный «Манчестер Сити». Но ближе к дедлайну интересных сделок стало больше. Мы определили самые важные.

На вход

Омар Мармуш — из «Айнтрахта» в «Манчестер Сити» за € 75 млн

Дино Топпмеллер создал в «Айнтрахте» убойную связку форвардов — Уго Экитике отвечал за связь между линиями, а Мармуш разрывал на пространстве. В итоге 25-летний наследник Салаха выбил потрясающие цифры: 20+14 по системе «гол+пас» в 26 матчах во всех турнирах.

Не совсем понятно, почему за форвардом пришёл именно «Манчестер Сити» — команда, которая минимально подходит Мармушу по стилю. Тут два варианта — либо Пеп Гвардиола «растворит» в своей карусели очередного яркого футболиста, либо Мармуш раскроется в новой роли (Холанда из основы всё равно не выбить).

Нико Гонсалес – из «Порту» в «Манчестер Сити» за € 60 млн

Свежайший трансфер от Пепа в центр поля. Без Родри команде совсем плохо – никто не тянет его объёмную роль. Гонсалес засветился в «Барселоне» Рональда Кумана – нидерландец подтянул его к основе вместе с Педри и Гави, Нико считали наследником Серхио Бускетса. Но при Хави главным разыгрывающим полузащитником стал Френки де Йонг. Гонсалес ушел в аренду в «Валенсию», а потом подписал контракт с «Порту». В этом сезоне добавил в атакующих действиях – оформил 7+6 в 29 матчах во всех турнирах.

Абдукодир Хусанов — из «Ланса» в «Манчестер Сити» за € 40 млн

Защитник сборной Узбекистана всего за два года прошёл путь от чемпионата Беларуси до АПЛ. «Ланс» летом 2023-го взял Хусанова за € 450 тыс. — через год Абдукодир пробился в старт и стал одним из открытий нынешнего сезона Лиги 1.

Сильные стороны Хусанова — агрессия, физическая мощь, неуступчивость в борьбе. Увы, дебют в «Манчестер Сити» получился неудачным — парень результативно ошибся в самом начале матча с «Челси» (3:1). За разгромом от «Арсенала» (1:5) Хусанов наблюдал уже со скамейки.

Витор Рейс — из «Палмейраса» в «Манчестер Сити» за € 37 млн

19-летний талант из Бразилии, которым стабильно интересовались топ-клубы («Реал», «Барселона», «Челси», «Ливерпуль»). Рейс спокойно закрепился в старте «Палмейраса», несмотря на юный возраст. Как и Хусанов, тоже классно борется, хотя по стилю Рейс более изящный и пластичный (и пасует лучше). Грамотно сражается в воздухе — в среднем забирает более 3,08 воздушной дуэли за матч. Для АПЛ физики пока недостаточно, но это поправимо.

Очевидно, трансферы Хусанова и Рейса — на перспективу. Однако это отличный материал. Можно лепить топовых ЦЗ в самом энергозатратном чемпионате.

Бонус — за € 6 млн «Манчестер Сити» купил ещё и 18-летнего центрдефа Джуму Ба из «Вальядолида». Его сразу отправили в аренду в «Ланс» (компенсация за Хусанова?).

Патрик Доргу — из «Лечче» в «Манчестер Юнайтед» за € 30 млн

Долгожданный левый защитник для «МЮ» — наконец-то Диогу Дало вернут на правый край. Доргу часто называют «новым Дестини Удоджи» — мощный неуступчивый фулбек, который продуктивно подключается к атакам. Может как слева, так и справа. Смещается в центр — подойдёт для роли «ложного фулбека».

К 20 годам Доргу уже дебютировал в сборной Дании и накопил 53 матча в Серии А, в которых оформил 5+1 по системе «гол+пас».

Дониэлл Мален — из «Боруссии» Дортмунд в «Астон Виллу» за € 25 млн

26-летний нидерландский вингер окончательно превратился в игрока ротации в Дортмунде. Унаи Эмери давно искал футболиста, который обозначит необходимую глубину на правом фланге атаки — после ухода Муссы Диаби «Астон Вилле» был нужен ещё один футболист, способный тащить мяч самостоятельно. При необходимости Мален может играть на левом краю атаки и на позиции центрфорварда. Неплохой универсальный исполнитель — идеально подходит под концовки, когда требуется динамика против уставшей обороны соперника.

Маркус Рашфорд — из «Манчестер Юнайтед» в «Астон Виллу», аренда

После яркого сезона-2022/2023 Рашфорд ушёл в депрессию из-за огромной зарплаты и внезапного экзистенциального кризиса. Всё это привело к падению результативности и потере места в стартовом составе. Если Эрик тен Хаг ещё как-то нянчился с Маркусом, то Рубен Аморим поступил радикальнее — Рашфорд с 12 декабря не появлялся на поле.

Инсайдеры отправляли игрока то в «Барселону», то в «Милан». В итоге Рашфорд уезжает в Бирмингем. Эмери взял на себя роль спасителя — Маркуса воодушевила возможность сыграть в Лиге чемпионов (у «МЮ» такой привилегии нет), плюс в системе «Астон Виллы» могут пригодиться его сильные стороны (атака на пространстве, дриблинг, поставленный удар с правой).

Матис Тель — из «Баварии» в «Тоттенхэм», аренда

Изначально «Тоттенхэм» предложил за 19-летнего вингера € 60 млн, но Тель отказался от полноценного перехода. Клубы нашли компромисс в виде аренды. Правда, в сделку, судя по всему, включена опция выкупа.

К 19 годам Тель накопил 16+7 в 83 матчах за «Баварию». Скоростной вингер с мощным дриблингом — собирает в среднем 2,57 удачной обводки за матч, постоянно нацелен на удар. С учётом кадрового кризиса «Тоттенхэма» — отличная вспомогательная опция на левом фланге атаки. При необходимости иногда бегает в центре нападения.

Марко Асенсио — из «ПСЖ» в «Астон Виллу», аренда

В Париже бывшего вингера «Реала» сначала преследовали травмы. Потом пришёл Луис Энрике — при нём Асенсио с переменным успехом выступал на позиции «ложной девятки». Но в последних восьми матчах чемпионата Франции испанец сыграл всего 18 минут.

В «Астон Вилле» есть шанс вернуться на любимую позицию (правый фланг атаки). Не хватает его невероятных ударов с левой — вместе с Рашфордом легко организует обстрел чужих ворот (если Эмери разрешит).

Аксель Дисаси – из «Челси» в «Астон Виллу», аренда

У «Астон Виллы» дефицит центральных защитников – Диего Карлос ушел, Тайрон Мингз, Кортни Хос и Пау Торрес травмированы. Остался только железный Эзри Конса.

Дисаси не нужен Энцо Мареске – слишком медленный на фоне конкурентов плюс уступает в созидательном плане. В «Астон Вилле» француз будет претендентом на стартовый состав – хорош в борьбе, добавит физической мощи.

Кевин Дансо — из «Ланса» в «Тоттенхэм», аренда с обязательным выкупом за € 25 млн

Ещё один мощный центрдеф из «Ланса» — вы точно помните Дансо по Евро-2024. Защитник сборной Австрии сломал нос Килиану Мбаппе. Помимо габаритов (190 см), выделяется созидательным объёмом — в среднем отдает 4,51 передачи с продвижением за матч (входит в 20% лучших ЦЗ в топ-лигах по этому показателю).

Дансо уже выступал в Англии — провёл шесть матчей за «Саутгемптон» в сезоне-2019/2020. Скорее всего, уже совсем скоро Дансо придётся играть в основе «Тоттенхэма» — Раду Дрэгушин порвал крестообразные связки, Кристиан Ромеро залечивает травму, Микки ван де Вен лишь недавно вернулся после больничного.

Антонин Кински-младший — из «Славии» в «Тоттенхэм» за € 16,5 млн

Сын Антонина Кински из «Сатурна». Современный вратарь с сильными качествами на мяче — «Тоттенхэм» подписал 21-летнего чеха на замену Гульельмо Викарио, который сломал лодыжку. Кински-младший мощно дебютировал за новый клуб в Кубке английской лиги в матче с «Ливерпулем» (1:0) — смело играл в пас и отметился несколькими эффектными спасениями. В чемпионате пока не всё здорово — «Тоттенхэм» слишком сильно штормит.

Ромен Эсс — из «Миллуолла» в «Кристал Пэлас» за € 14,2 млн

Как сказал сам Оливер Гласнер, Эсс — типичный трансфер «Кристал Пэлас». В последние годы клуб удачно перетаскивает талантливых молодых футболистов из Чемпионшипа. Самые яркие примеры — Майкл Олисе из «Рединга», Эберечи Эзе из «Куинз Парк Рейнджерс», Адам Уортон из «Блэкберна».

В этом сезоне 19-летний Эсс закрепился в основе «Миллуола» — 24 матча в Чемпионшипе, 4+1 по системе «гол+пас». Уже проявляет себя в новой команде — 26 января вышел на замену в игре с «Брентфордом» (1:2) и забил.

Бен Чилуэлл – из «Челси» в «Кристал Пэлас», аренда

Летом 2020-го «Челси» заплатил «Лестеру» € 50,2 млн – Чилуэлл должен был стать главным левым фулбеком команды на годы вперед. Однако всё испортили травмы. В этом сезоне Чилуэлл засветился на 45 минут в Кубке лиги против «Барроу» (5:0). В иерархии Марески Марк Кукурелья и Леви Колвилл стоят выше. Причём даже в «Кристал Пэлас» Чилуэллу придется бороться за старт – уж слишком хорош Тайрик Митчелл.

Эли Жуниор Крупи – из «Лорьяна» в «Борнмут» за € 12 млн

«Борнмут» удивляет результатами – идёт на третьем месте в АПЛ по ожидаемым очкам. Причём Андони Ираола работает в сложных условиях – команду мучат травмы. Особенно досталось центральным нападающим – Эванилсон и Энес Унал выбыли на продолжительный срок.

Сейчас «девятку» вынужденно играет вингер Данго Уаттара. «Борнмут» вернул из «Уотфорда» Дэниела Джеббисона и на дедлайне закрыл сделку по 18-летнему Крупи. Молодой форвард ещё в прошлом сезоне пробился в состав «Лорьяна» и забил пять голов в Лиге 1. После понижения команды в классе Крупи стал главным бомбардиром: выбил 9+2 в 17 матчах Лиги 2.

Карлос Алькарас – из «Фламенго» в «Эвертон», аренда с правом выкупа за € 18 млн

Тёзка испанского теннисиста возвращается в Англию. Зимой 2023-го «Саутгемптон» заплатил за Алькараса € 13,65 млн – аргентинец не спас команду от вылета, но быстро стал одним из лидеров на поле. Затем Карлос засветился в аренде в «Ювентусе» и уехал во «Фламенго» за € 18 млн.

Алькарас – мастер продвижения мяча через дриблинг плюс много пашет в прессинге. Настоящий подарок для «Эвертона», которому сильно не хватает глубины состава.

Маршалл Мунеци – из «Реймса» в «Вулверхэмптон» за € 18 млн

«Вулверхэмптон» на дедлайне забрал ещё одного человека из «Реймса». Деталь, дающая глобальное понимание роли 28-летнего полузащитника – в его контракте был интересный пункт: «Реймс» платил € 100 в благотворительный фонд Зимбабве за каждый километр пробега Мунеци.

Монстр физики, хорош в воздухе (187 см), часто угрожает чужим воротам (забил 21 гол за «Реймс» за последние пять сезонов Лиги 1).

Нассер Джига – из «Црвены Звезды» в «Вулверхэмптон» за € 12 млн

Необычный трансфер – «Вулверхэмптон» откопал пополнение в чемпионате Сербии. Джига 18 лет, играет за сборную Буркина-Фасо. Главное качество – рывки с мячом и передачи. Ещё прошлым летом габаритным (192 см) центрдефом интересовался «Кристал Пэлас», но до трансфера дело не дошло. Не факт, что в ближайшее время Джига пробьётся в состав, но «Вулверхэмптон» за относительно небольшие деньги забрал современного молодого защитника, на которого всегда будет спрос (если не помешают травмы).

Джейден Филоген — из «Астон Виллы» в «Ипсвич» за € 23,7 млн

Летом 2023-го «Астон Вилла» продала Филогена «Халл Сити» за € 5,8 млн. Потом выкупила его обратно за € 16 млн. И сейчас перепродала в «Ипсвич» за € 23,7 млн.

Филоген так и не закрепился в старте родного клуба — Эмери чаще доверял другим футболистам (Роджерсу, Бэйли и Рэмси). Хотя 22-летний вингер старался — например, отпахал все 90 минут на поле в Лиге чемпионов в матче с «Баварией» (1:0). Любимая позиция Филогена — левый фланг атаки. Действует в духе привычного инсайда — смещается в центр, бьёт с правой. При этом много пашет в обороне.

Эммануэль Агбаду — из «Реймса» в «Вулверхэмптон» за € 20 млн

Огромный (192 см) правоногий центральный защитник с хорошим пасом и поставленным дальним ударом. Сразу ворвался в основу «Вулверхэмптона» — уже провёл четыре матча в АПЛ.

Интересная деталь — несмотря на большой рост, выигрывает всего 1,37 верхового единоборства за матч (это меньше, чем у 85% коллег Агбаду по амплуа). Зато игрок сборной Кот-д’Ивуара очень активен в созидании.

Хулио Солер — из «Лануса» в «Борнмут» за € 8 млн

Когда-то левым фулбеком «Лануса» интересовались «Ливерпуль» и «Спартак». В итоге Солер оказался в «Борнмуте» — 19-летний защитник в перспективе может заменить Милоша Керкеза, которым интересуются топ-команды. Солер дебютировал за новый клуб в матче Кубка Англии с «Вест Бромвичем» (5:1).

Микаель Кайоде — из «Фиорентины» в «Брентфорд», аренда за € 500 тыс. с возможностью выкупа за € 16 млн

У «Брентфорда» старые проблемы с крайними защитниками — основные Рико Генри и Аарон Хики давно на больничном. Кайоде с приходом Раффаэле Палладино проиграл конкуренцию Додо на правом фланге обороны «Фиорентины» после серии ошибок. В схеме с тремя центральными, которую использует Томас Франк, у Кайоде есть потенциал — это физически мощный и скоростной фулбек. Любит дриблинг — в среднем набирает 1,17 обводки за матч.

Стефанос Цимас — из «Нюрнберга» в «Брайтон» за € 25 млн

«Брайтон» продолжает поиски идеального центрфорварда. Сейчас потратили сразу € 25 млн на 19-летнего грека, которым интересовались «Ньюкасл», «Челси», «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Цимас забил 10 голов в 17 матчах Второй Бундеслиги — прорвался в состав по ходу чемпионата (впервые вышел в старте только в 8-м туре). Изначально «Нюрнберг» брал Цимаса в аренду у ПАОКа, но после таких выступлений сразу же выкупил его за € 18 млн.

Переход в «Брайтон» — возможность расти без лишнего давления. Правда, в этом сезоне Цимаса в АПЛ мы не увидим — его сразу отдали обратно в аренду в «Нюрнберг».

Диего Гомес — из «Интер Майами» в «Брайтон» за € 13 млн

Переход Гомеса в «Брайтон» попал в десятку самых дорогих исходящих трансферов в истории чемпионата США. Это выносливый бокс-ту-бокс, который способен как обороняться, так и продвигать мяч за счёт передач и дриблинга. После ухода Алексиса Мак Аллистера и Паскаля Гроса у «Брайтона» просто не осталось игроков подобного плана и уровня.

Бонус: Гомес может играть на других позициях. Например, в сентябре 2024-го парагваец забил победный гол Бразилии (1:0) в квалификации ЧМ, выступая в роли левого вингера.

Айрен Кэшин — из «Дерби» в «Брайтон» за € 10,75 млн

Команда Фабиана Хюрцелера искала дополнительного центрального защитника после того, как Игор Жулио выбыл до конца сезона. В обойме остались только Адам Уэбстер, Льюис Данк и Ян Паул ван Хекке.

23-летний ирландец может при необходимости закрыть позицию на левом фланге обороны. Часто подключается к атакам и агрессивен в борьбе — в этом сезоне вошёл в топ-15 футболистов Чемпионшипа по сумме удачных отборов и перехватов (94).

Эван Фергюсон — из «Брайтона» в «Вест Хэм», аренда

20-летний форвард оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн и давно мелькает в списках самых перспективных футболистов Европы. Увы, прогресс сильно тормозят травмы. Фергюсон едет к Грэму Поттеру, с которым воссоединится в «Вест Хэме» — здесь как раз нужны нападающие. Майкл Антонио попал в ДТП и надолго остался без футбола, Никлас Фюллькруг снова сломался, а Дэнни Ингс просто постарел.

Трево Чалоба — из «Кристал Пэлас» в «Челси», вернулся из аренды

Чалоба сильно отыграл в первой половине сезона за «Кристал Пэлас» — стал основным в тройке центральных защитников, забил три мяча в 12 матчах. Зимой «Челси» столкнулся с проблемами в обороне из-за травмы Уэсли Фофана и досрочно прервал аренду Чалоба. В первом матче после возвращения Трево отметился голевой передачей против «Вулверхэмптона» (3:1). Однако потом, как и весь «Челси», развалился в игре с «Манчестер Сити» (1:3).

Альберт Грёнбек — из «Ренна» в «Саутгемптон», аренда с правом выкупа за € 15,5 млн

Датский полузащитник ярко выступал за «Будё-Глимт» — 30+16 в 88 матчах. Прошлым летом отправился в «Ренн» за € 15 млн. Начал сезон в основе, но постепенно превратился в запасного.

23-летний Грёнбек может играть в центре полузащиты и на флангах атаки. Уже помог «Саутгемптону» в матче с «Ипсвичем» — команда Ивана Юрича победила 2:1 и прервала 13-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ.

На выход

Джон Дуран — из «Астон Виллы» в «Аль-Наср» за € 77 млн

В начале 2023-го «Астон Вилла» заплатила «Чикаго Файр» за Дурана € 29,5 млн. В Англии нападающий прославился эффективными выходами на замену и убойным ударом с левой ноги.

В итоге колумбийский талант, за которым охотилась половина Европы, в 21 год выбрал золотую вахту в Саудовской Аравии рядом с Криштиану Роналду. «Аль-Наср» предложил Дурану зарплату € 21 млн в год (по данным инсайдеров). Сделка вошла в историю местного чемпионата — больше платили только за Неймара («Аль-Хиляль» не придумал, как лучше потратить € 90 млн).

Антони — из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис», аренда

Летом 2022-го «МЮ» по настоятельным просьбам Эрика тен Хага заплатил «Аяксу» € 95 млн за человека, который со временем превратился в главный прикол чемпионата Англии. Бразилец не справился с давлением, затух, проиграл конкуренцию Алехандро Гарначо и Амаду Диалло.

С уходом тен Хага Антони остался без протекции. Теперь будет возвращать величие в «Бетисе», который эпично представил новичка роликом с кучей отсылок к творчеству Дэвида Линча (культовый режиссёр ушёл из жизни 15 января).

Диего Карлос — из «Астон Виллы» в «Фенербахче» за € 10 млн

Бразилец круто выглядел в «Севилье» в связке с Жюлем Кунде, но в Англии не повезло — летом 2022-го, практически сразу после переезда, Диего Карлос порвал ахилл. Потом просто так и не набрал стабильную форму — чередовал сильные выступления с ошибками под давлением.

В «Фенербахче» Диего Карлос уже играет с Миланом Шкриньяром в тройке центральных защитников — такую связку несколько лет назад можно было легко представить в топ-клубе.

Кайл Уокер — из «Манчестер Сити» в «Милан», аренда с правом выкупа за € 5 млн

Эпоха Уокера подошла к концу. Ещё в финале Евро-2024 с Испанией было видно, что 34-летний защитник сильно сдал. Годы берут своё — былая скорость уходит. Если пару лет назад Гвардиола буквально умолял Уокера не уходить, то сейчас отпустил совершенно спокойно.

В Италии, где нет таких сумасшедших скоростей, Уокер способен показать ещё два-три года нормального футбола. Уже дебютировал в Серии А — отыграл все 90 минут в матче с «Интером» (1:1).

Жоау Феликс — из «Челси» в «Милан», аренда за € 6 млн

Крепкие команды ещё верят в Жоау Феликса. Летом 2024-го португалец перебрался из «Атлетико» в «Челси» за € 52 млн — сделку провернули, чтобы окончательно оформить продажу Конора Галлахера. Феликс царил в Лиге конференций — забил четыре гола в пяти матчах, но в АПЛ отыграл всего 363 минуты.

Теперь участником игры «придумай, что делать с Жоау Феликсом» внезапно стал «Милан». Опции выкупа нет.

Ллойд Келли — из «Ньюкасла» в «Ювентус», аренда за € 3,8 млн с обязательным выкупом за € 20 млн

Прошлым летом «Ньюкасл» бесплатно подписал Келли, у которого закончился контракт с «Борнмутом». 26-летний защитник редко появлялся в старте — Эдди Хау больше доверял Фабиану Шеру и Дэну Бёрну.

При этом Келли — довольно качественный защитник: отлично борется в воздухе, агрессивен в отборе, уверенно заряжает диагонали, может играть на левом фланге обороны. Игрока преследуют травмы — суммарно пропустил 600 дней из-за различных повреждений. «Ювентус» рискует.

Мигель Альмирон — из «Ньюкасла» в «Атланту Юнайтед» за € 9,55 млн

Альмирон провёл в Англии шесть лет — приходил в «Ньюкасл» как раз из «Атланты». Прошёл через разные отрезки — зачастую просто носился по полю без особого смысла, но иногда держал уровень. Пиком стал сезон-2022/2023, когда парагваец наколотил 11 голов в 34 матчах АПЛ. Однако сейчас Альмирон безнадёжно проиграл конкуренцию Джейкобу Мёрфи.

В «Атланте» Мигеля ждут Алексей Миранчук и 40-летний Брэд Гузан, с которым можно повспоминать АПЛ.

Карни Чуквуэмека – из «Челси» в «Боруссию» Дортмунд, аренда за € 2,4 млн с правом выкупа за € 48 млн

Коллекция Боули разваливается на глазах. Так старательно собирать людей с «Чукву» в фамилии и потом всех раздать – в чём смысл? Чуквуэмека в прошлом сезоне сильно страдал из-за травм, а сейчас просто не пробивается через толпу конкурентов. В «Боруссии» шансов будет больше.

Чезаре Казадей — из «Челси» в «Торино» за € 13 млн

Летом 2022-го «Челси» заплатил «Интеру» за Казадея € 14,86 млн — итальянец катался по арендам, а в этом сезоне часто мелькал в Лиге конференций. «Торино» как раз искал замену уходящему в «Спартак» Ивану Иличу — у Казадея всё равно не было шансов пробиться в основу «Челси», поэтому мощный (192 см) центрхав возвращается на родину.

Ренату Вейга — из «Челси» в «Ювентус», аренда за € 4 млн без опции выкупа

Пока что «Челси» не хочет продавать португальского универсала. Вейга пробился в сборную, отыграл более 1100 минут во всех турнирах на самых разных позициях и отправился на прокачку к Тьяго Мотте. Уже поучаствовал в разгроме «Эмполи» (4:1) — вышел в центре защиты с Федерико Гатти.

Футбол
Федерико Гатти
Кристиан Ромеро
Килиан Мбаппе
Алехандро Гарначо
Грэм Поттер
Кортни Хос
Рубен Аморим
Оливер Гласнер
Дино Топпмеллер
Жюль Кунде
Томас Франк
Адам Уэбстер
Рико Генри
Диего Гомес
Кевин Дансо
Мигель Альмирон
Льюис Данк
Эдди Хау
Кайл Уокер
Тьяго Мотта
Иван Юрич
Дэнни Ингс
Джейкоб Мерфи
Серхио Бускетс
Диего Карлос
Брэд Гузан
Рональд Куман
Алексей Миранчук
Дэвид Линч
Маркус Рашфорд
Марко Асенсио
Криштиану Роналду
Луис Энрике
Манчестер Юнайтед
Реал
Спартак