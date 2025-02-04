Кержаков рассказал, от кого нужно избавиться «Зениту»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков назвал имя футболиста, которого стоит продать сине-бело-голубым в случае достойного предложения. Так, Кержаков полагает, что «Зенит» может отпустить нападающего Матео Кассьерру.

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— Что делать «Зениту»? Им надо от кого-то избавляться? Например, условно, от Кассьерры.

— Если будет предложение, да. Просто скинуть — наверное, нет. За хорошие деньги – да. По-моему, был в прошлом году вариант его куда-то продать за серьёзные деньги. Я думаю, что это надо было делать ещё в прошлом году, — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Кассьера выступает за «Зенит» с 2022 года. В этом сезоне колумбиец забил семь мячей в 21 матче во всех турнирах. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». На третьем месте расположился московский «Спартак».