Вратарь «Спартака» Помазун: никакой обиды на ЦСКА нет

Голкипера «Спартака» Илья Помазун, являющийся воспитанником академии ПФК ЦСКА, заявил, что не держит обиды на армейцев. Напомним, Помазун перешёл в «Спартак» напрямую из ЦСКА в это трансферное окно.

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« Н е т н и к а к о й о б и д ы н а Ц С К А . Я п р и ш ё л в н о в у ю к о м а н д у : г л а в н о е — а д а п т и р о в а т ь с я , в л и т ь с я в н о в ы й к о л л е к т и в и п о к а з ы в а т ь н а и л у ч ш и е р е з у л ь т а т ы » , — п е р е д а ё т с л о в а П о м а з у н а к о р р е с п о н д е н т « Ч е м п и о н а т а » А н д р е й П а н к о в .

Ранее Помазун выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.