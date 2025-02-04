Кержаков рассказал о психологическом давлении в «Кайрате»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в эфире шоу «Это футбол, брат!» признался, что засомневался в тренерской работе после скандального увольнения с поста наставника казахстанского «Кайрата».

© ФК «Кайрат»

« П о т о м у ч т о о т д а е ш ь в с е г о с е б я , а в и т о г е м о ж е ш ь у с л ы ш а т ь : « К о г д а т ы , н а х р е н , н а ч н е ш ь р а б о т а т ь ? » Э т о к о г д а т ы п о л н о с т ь ю в о о б щ е в е с ь у ж е н а н у л е , в ы ж а т к а к л и м о н , о т д а е ш ь в с е г о с е б я с у т к а м и , 2 4 н а 7 . И п о т о м к т е б е м о г у т п р и й т и и с к а з а т ь : « К о г д а , н а х р е н , у ж е н а ч н е ш ь р а б о т а т ь ? » — з а я в и л о н .

29 мая 2024 года он возглавил казахстанский «Кайрат». Во главе клуба он провел 12 матчей, одержав шесть побед, три раза сыграв вничью и потерпев три поражения. 3 сентября 2024 года Кержаков покинул команду. С тех пор он находится без работы.

Также в своей карьере Кержаков тренировал сербский «Спартак», который возглавил в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победами, четыре — поражениями и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.