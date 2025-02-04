«Бавария» вернула Видовича из аренды. Вингер сыграл 3 минуты за «Майнц» в этом сезоне

Габриэль Видович вернулся в «Баварию» из «Майнца».

«Бавария» вернула из аренды Видовича, который сыграл за «Майнц» 3 минуты
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Мюнхенский клуб вернул 21-летнего левого вингера из аренды.

В нынешнем сезоне Габриэль Видович провел один матч за «Майнц» в Бундеслиге, проведя три минуты на поле.

«Габриэль Видович очень талантливый форвард, от которого мы многое ожидаем в «Баварии».  К сожалению, в первой части сезона в Майнце» он не получил игровое время, на которое мы надеялись, и поэтому мы вместе с игроком решили досрочно завершить аренду», сказал спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд.
Футбол
Кристоф Фройнд