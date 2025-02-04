«Бавария» вернула из аренды Видовича, который сыграл за «Майнц» 3 минуты

Габриэль Видович вернулся в «Баварию» из «Майнца».

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Мюнхенский клуб вернул 21-летнего левого вингера из аренды.

В нынешнем сезоне Габриэль Видович провел один матч за «Майнц» в Бундеслиге, проведя три минуты на поле.