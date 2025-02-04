«Бавария» вернула из аренды Видовича, который сыграл за «Майнц» 3 минуты

«Бавария» вернула Видовича из аренды. Вингер сыграл 3 минуты за «Майнц» в этом сезоне
Габриэль Видович вернулся в «Баварию» из «Майнца».
Мюнхенский клуб вернул 21-летнего левого вингера из аренды.
В нынешнем сезоне Габриэль Видович провел один матч за «Майнц» в Бундеслиге, проведя три минуты на поле.
«Габриэль Видович – очень талантливый форвард, от которого мы многое ожидаем в «Баварии». К сожалению, в первой части сезона в “Майнце» он не получил игровое время, на которое мы надеялись, и поэтому мы вместе с игроком решили досрочно завершить аренду», – сказал спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд.