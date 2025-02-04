Сафонов попал в заявку ПСЖ на матч Кубка Франции

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижан на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ле-Маном». Конкурент россиянина Джанлуиджи Доннарумма в список игроков, которые смогут принять участие в этой встрече, включён не был.

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Матч «Ле-Ман» — «ПСЖ» состоится сегодня, 4 февраля, и начнётся в 23:10 мск. Действующем победителем Кубка Франции является как раз «ПСЖ», в прошлогоднем финале парижане обыграли «Лион» со счётом 2:1.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года.