Полузащитник «Ривер Плейта» согласился перейти в ЦСКА.

ЦСКА ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ривер Плейта» Родриго Вилльягры. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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« М о с к о в с к и й к л у б д е й с т в и т е л ь н о н а х о д и т с я в д и а л о г е с а р г е н т и н с к и м о п о р н и к о м В и л л ь я г р а . С а м и г р о к с о г л а с е н п е р е й т и в Ц С К А . П р и э т о м Ц С К А в е д ё т п е р е г о в о р ы с F o s t e r G r o u p — к о м п а н и е й , к о т о р а я в ы к у п и л а п р а в а н а и г р о к а у « Р и в е р П л е й т а » . Ц С К А п о к а н е п р и н я л о к о н ч а т е л ь н о г о р е ш е н и я п о э т о м у т р а н с ф е р у » , — д о б а в и л и с т о ч н и к « Ч е м п и о н а т а » .

В нынешнем сезоне Вильягра сыграл за «Ривер Плейт» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 5,5 млн.