«Рома» хочет назначить главным тренером Анчелотти

«Рома» хочет назначить Карло Анчелотти.

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Римский клуб по ходу этого сезона возглавляли три тренера – Даниэле де Росси, Иван Юрич и Клаудио Раньери. Последний покинет пост главного тренера летом.

Как сообщает As, в «Роме» хотят, чтобы известный тренер перезапустил их проект. «Джаллоросси» сделали выбор в пользу кандидатуры Карло Анчелотти, который в данный момент возглавляет «Реал».

Владельцы клуба, члены семьи Фридкин, лично пытаются убедить 65-летнего специалиста возглавить команду. Одним из аргументов являются прочные связи Анчелотти с римлянами – он играл за «Рому» с 1979 по 1987 год.

Сам тренер хочет работать в «Реале» как можно дольше и не исключает, что завершит карьеру после ухода из мадридского клуба. «Рома», однако, начала контакты и будет продолжать попытки убедить Карло, понимая, что у них будет шанс только в том случае, если Флорентино Перес решит уволить тренера до истечения срока контракта.

«Рома» занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко после 23 туров.