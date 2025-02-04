Карло Анчелотти ответил на вопрос о доверии к судьям.

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Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

« П р о и з о ш л о н е ч т о н е о б ъ я с н и м о е , и к л у б т р е б у е т о б ъ я с н е н и й , и я д у м а ю , ч т о э т о п р а в и л ь н о , п о т о м у ч т о н и ч е г о н е б ы л о с д е л а н о д л я з а щ и т ы з д о р о в ь я и г р о к а » .

О том, согласен ли он с письмом клуба

« Я н а с т а и в а ю н а т о м , ч т о я с к а з а л о з д о р о в ь е и г р о к а , и м ы п р о с и м о б ъ я с н е н и й , н и ч е г о б о л ь ш е » .

О судействе в других лигах

« Н а и м е н ь ш е е д а в л е н и е н а н и х о к а з ы в а е т с я в А н г л и и » .

О письме и отсутствии беспристрастности у судей