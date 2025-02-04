В «Динамо» прокомментировали информацию о предложенных за Сильянова € 7 млн

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию об интересе бело-голубых к защитнику «Локомотива» Александру Сильянову. По словам Гафина, «Динамо» не предлагало железнодорожникам € 7 млн за футболиста.

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— Интересен ли вам Сильянов?

— Он футболист другого клуба, и с моей стороны некорректно это обсуждать. Но очевидно, что Александр — игрок сборной России, и такие футболисты могут быть интересны любому клубу РПЛ.

— Информация о том, что клуб предложил за Сильянова € 7 млн, соответствует действительности?

— Она во всех смыслах не соответствует действительности, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Сильянов выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне футболист сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».