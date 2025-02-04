«Динамо» и «Краснодар» устроили замес! Началось с жестокого фола и гнева Лички

Но драки, к счастью, не случилось. А команда Мусаева вырвала победу в меньшинстве!

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«Динамо» и «Краснодар» похожи. Эти клубы схлестнулись в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ и ещё раз повторили тот самый «золотой» матч РПЛ прошлого сезона, который таковым в итоге не стал. А схожесть в том, что обе команды всё ещё никого не купили этой зимой (в отличие от прямых конкурентов). То есть ни одного новичка, хотя до рестарта – чуть больше трёх недель. Конечно, оба тренера ещё рассчитывают получить усиление. Но пока вынуждены рассчитывать на своих.

Нынешний уровень готовности команд плюс-минус одинаковый. У «Краснодара» было два матча до встречи с «Динамо», а у команды Лички – один. Зато победный. 27 января бело-голубые уверенно выиграли у «Зенита». С того момента – только тренировки. «Быки» же сначала сыграли вничью с китайским «Чэнду Жунчэн», а потом уступили «Спартаку».

«Краснодар» сделал только одну замену по сравнению с предыдущей встречей – вместо Петрова на правом фланге обороны вышел Гонсалес. Но принципиально это решение ни на что не повлияло. Как и в матче со «Спартаком», команда Мурада Мусаева очень тяжело входила в игру. Первых 15 минут словно вообще не было. Динамовцы уверенно контролировали мяч, владели территорией и создавали моменты. На 8-й минуте Маухуб на линии штрафной получил мяч от Нгамалё и круто пробил на исполнение в дальний угол, но мяч попал в штангу. В следующей атаке из выгодного положения в створ умудрился не попасть Кутицкий. Хотя, казалось, мячу там было некуда деваться.

Только к 20-й минуте краснодарцы пришли в себя и стали создавать моменты. И уже первый чуть не завершился голом: Гонсалес передачей отправил в прорыв Батчи, тот обыграл Смелова и выдал пас на Кордобу. Но тут стало понятно – забивать в первом тайме команды не очень хотят. Ведь промахнулся Джон из убойной позиции. Эта атака явно вселила уверенность в «быков» – до конца первых 45 минут атаковали преимущественно они. Создали ещё несколько неплохих шансов, однако забить ни одна из команд так и не смогла.

В перерыве Личка поменял девять игроков. Из основного состава остались только Лунёв и Смелов. Зато мы увидели на поле Тюкавина, который пропускал начало сборов из-за болезни. Повторения начала встречи не было – динамовцы уже не владели преимуществом, но игра начала закипать. Сначала Маричаль получил жёлтую, потом Кордоба – за выкрик на арбитров, а через две минуты в районе центра поля начался замес, который чуть не перерос в массовую драку. Тормена жёстко влетел прямой ногой в голеностоп молодому Бокову. К тому побежал Личка, который оттолкнул защитника «Краснодара», после чего на место случившегося сбежались все. Потолкались, обменялись нецензурными репликами и всё же разошлись. Тормена, правда, ушёл с поля с красной карточкой. Справедливой.

Такая эмоциональная разрядка явно помогла «Краснодару». Хоть команда и осталась вдесятером, но в первой же атаке забила! Петров сместился ближе к центру поля, покатил на Кордобу. Тот развернул Бальбуэну и ударил точно в угол.

Естественно, после такого все ожидали активности от динамовцев. Всё-таки игра в большинстве, плюс более свежие игроки. И ближе к 75-й минуте эти факторы начали трансформироваться в моменты. Сначала в створ чуть не попал Гладышев, потом Боков из хорошей позиции не смог переиграть Дюпипа, а на 78-й бело-голубые забили. Правда, их мяч отменили из-за очевидного офсайда Маричаля.

Но даже в последние десять минут динамовцы наиграли на 2-3 гола. Однако раз за разом мяч летел либо куда-то не туда, либо в штангу. Один только Гладышев упустил ещё несколько верных моментов. Но «Краснодар» отстоял преимущество. И сравнялся по очкам со «Спартаком». Однако итоговая позиция в группе определится только 7 февраля, когда красно-белые сыграют с «Динамо».