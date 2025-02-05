Албания и Сербия примут молодежный Евро-2027

На заседании исполнительного комитета УЕФА было принято решение о назначении хозяев финального турнира молодёжного чемпионата Европы 2027 года. Хозяевами турнира были утверждены Албания и Сербия. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

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Турнир с участием 16 команд будет проходить на четырёх стадионах в Албании (Тирана, Шкодер, Эльбасан и Рогожина) и в Сербии (Нови-Сад, Лозница, Лесковац и Заечар). Матч открытия состоится в Сербии, а финал — в Албании. Молодёжный чемпионат Европы впервые пройдёт в городах Албании и Сербии.

Чемпионат Европы среди молодёжных команд 2025 года пройдёт в Словакии. Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии.