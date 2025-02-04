Мостовой сделал выбор между Месси и Роналду

Российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на слова форварда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который заявил, что считает себя лучшим в истории, не согласившись с португальцем, передает «Чемпионат» .

« Е с л и п р и д е т с я в ы б и р а т ь , я в ы б е р у М е с с и . И з д е с я т и и г р а в ш и х ч е л о в е к в о с е м ь л у ч ш и м н а з о в у т Л е о » , — с к а з а л М о с т о в о й .

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.