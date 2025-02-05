Криштиану Роналду рассказал, как «Реал» хотел отменить его переход в «Ювентус»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хотел отменить его переход в туринский «Ювентус».

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« М ы б ы л и н а з а к л ю ч и т е л ь н о й с т а д и и п е р е г о в о р о в с „ Ю в е н т у с о м “ , и П е р е с в ё л с е б я с о м н о й н е о ч е н ь х о р о ш о , я э т о п о н и м а ю , п о т о м у ч т о о н в с е г д а т а к п о с т у п а е т . Я у ж е н е м о г в е р н у т ь с я в „Реал“, потому что дал слово „Ювентусу“, а президент хотел отступить. Но я очень ценю Флорентино, он серьёзный человек, в целом он хорошо ко мне относился, мы много что вместе выиграли», — приводит слова Роналду La Sexta.

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 гол, после чего перешёл в «Ювентус». Его действующее контрактное соглашение с «Аль-Насром» рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами.