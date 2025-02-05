Промес включил Дзюбу и Глушакова в символическую сборную

Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес назвал символическую сборную из игроков, с которыми он пересекался в чемпионате России, если бы был тренером.

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По условию Telegram‑канала ФК «Родина», схема команды должна выглядеть 4–3–3.

Вратарь: Артем Ребров.

Защитники: Андрей Ещенков, Сальваторе Боккетти, Руслан Литвинов, Дмитрий Комбаров.

Полузащитники: Фернандо, Денис Глушаков (капитан), Алексей Миранчук.

Нападающие: Александр Самедов, Квинси Промес, Артем Дзюба.

Промес в июле 2024 года покинул «Спартак». В сентябре 2024‑го нидерландец подписал контракт с командой «Юнайтед» из Дубая, которая играет во втором дивизионе чемпионата ОАЭ. Нидерландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в команду в феврале 2021‑го. Вместе с «красно‑белыми» он выиграл чемпионат, Суперкубок и Кубок России.