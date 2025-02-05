Медведев высказался о возвращении Малкома в «Зенит»

«Информация по Малкому далека от реальности, как Луна от Земли». Медведев о возвращении вингера в «Зенит»
В «Зените» опровергли переговоры о возвращении Малкома в команду.
Ранее сообщалось, что клуб вел переговоры о возвращении полузащитника с «Аль-Хилалем», но не смог договориться об условиях трансфера. Летом 2023 года «Зенит» продал бразильца саудовскому клубу за 60 миллионов евро.
«В очередной раз: информация от источников по Малкому далека от реальности, как Луна от Земли», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
В этом сезоне Малком провел 15 матчей в лиге Саудовской Аравии, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.