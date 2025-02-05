«Информация по Малкому далека от реальности, как Луна от Земли». Медведев о возвращении вингера в «Зенит»

В «Зените» опровергли переговоры о возвращении Малкома в команду.

Медведев высказался о возвращении Малкома в «Зенит»
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Ранее сообщалось, что клуб вел переговоры о возвращении полузащитника с «Аль-Хилалем», но не смог договориться об условиях трансфера. Летом 2023 года «Зенит» продал бразильца саудовскому клубу за 60 миллионов евро.

«В очередной раз: информация от источников по Малкому далека от реальности, как Луна от Земли», сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

В этом сезоне Малком провел 15 матчей в лиге Саудовской Аравии, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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