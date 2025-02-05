Медведев высказался о возвращении Малкома в «Зенит»

В «Зените» опровергли переговоры о возвращении Малкома в команду.

Ранее сообщалось, что клуб вел переговоры о возвращении полузащитника с «Аль-Хилалем», но не смог договориться об условиях трансфера. Летом 2023 года «Зенит» продал бразильца саудовскому клубу за 60 миллионов евро.

« В о ч е р е д н о й р а з : и н ф о р м а ц и я о т и с т о ч н и к о в п о М а л к о м у д а л е к а о т р е а л ь н о с т и , к а к Л у н а о т З е м л и » , – с к а з а л п р е д с е д а т е л ь п р а в л е н и я « З е н и т а » А л е к с а н д р М е д в е д е в .

В этом сезоне Малком провел 15 матчей в лиге Саудовской Аравии, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.