Саша Зделар отреагировал на информацию о желании ЦСКА продать его

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар отреагировал на информацию о желании армейцев продать его. Ранее появилась информация, что столичный клуб планирует расстаться с игроком в зимнее трансферное окно для того, чтобы получить хоть какие-то деньги, поскольку трудовое соглашение футболиста с красно-синими действует до лета 2025 года.

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« Я н е х о ч у г о в о р и т ь о с л у х а х о в о з м о ж н о м у х о д е и з к л у б а . Х о ч у л и я о с т а т ь с я в Ц С К А ? Я у ж е м н о г о р а з г о в о р и л , ч т о в с е э т и в о п р о с ы н у ж н о а д р е с о в а т ь к л у б у . У м е н я е с т ь е щ ё п я т ь м е с я ц е в к о н т р а к т а , п о с м о т р и м , ч т о б у д е т з а в т р а , в ф у т б о л е н и к о г д а н е з н а е ш ь , ч т о ж д ё т т е б я в п е р е д и » , — п р и в о д и т с л о в а З д е л а р а Т А С С .

Зделар выступает за ЦСКА с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.