Трансфер «Зенита» попал в топ-10 самых дорогих переходов января в мировом футболе

Интернет-портал TNT Sports объявил десятку самых дорогих трансферов января в мировом футболе. Интересно, что четыре из десяти самых дорогих сделок оформил «Манчестер Сити». Кроме того, в топ-10 попал переход Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

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Топ-10 самых дорогих трансферов января 2025 года в мировом футболе: