Трансфер «Зенита» попал в топ-10 самых дорогих переходов января в мировом футболе
Интернет-портал TNT Sports объявил десятку самых дорогих трансферов января в мировом футболе. Интересно, что четыре из десяти самых дорогих сделок оформил «Манчестер Сити». Кроме того, в топ-10 попал переход Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».
Топ-10 самых дорогих трансферов января 2025 года в мировом футболе:
- Джон Дуран — перешёл в «Аль-Наср» за € 77 млн;
- Омар Мармуш — перешёл в «Манчестер Сити» за € 75 млн;
- Хвича Кварацхелия — перешёл в «ПСЖ» за € 70 млн;
- Нико Гонсалес — перешёл в «Манчестер Сити» за € 60 млн;
- Хави Симонс — перешёл в «РБ Лейпциг» за € 50 млн;
- Галено — перешёл в «Аль-Ахли» за € 50 млн;
- Абдукодир Хусанов — перешёл в «Манчестер Сити» за € 40 млн;
- Виктор Рейс — перешёл в «Манчестер Сити» за € 37 млн;
- Луис Энрике — перешёл в «Зенит» за € 33 млн;
- Сантьяго Хименес — перешёл в «Милан» за € 32 млн.