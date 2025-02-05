Луис Чавес рассказал, думал ли об уходе из «Динамо»

Футболист «Динамо» Луис Чавес признался, думал ли он об уходе из московского клуба.

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« В с е г д а , к о г д а о т к р ы т о т р а н с ф е р н о е о к н о , у к а ж д о г о и г р о к а е с т ь в о з м о ж н о с т ь п о м е н я т ь к л у б . М е н я у с т р а и в а е т в с ё в « Д и н а м о » , — п е р е д а ё т с л о в а Ч а в е с а к о р р е с п о н д е н т « Ч е м п и о н а т а » И л ь я Н и к у л ь н и к о в .

28-летний Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В нынешнем сезоне мексиканский полузащитник сыграл за московский клуб в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.