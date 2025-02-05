Луис Чавес рассказал, думал ли об уходе из «Динамо»

Футболист «Динамо» Луис Чавес признался, думал ли он об уходе из московского клуба.

Луис Чавес рассказал, думал ли об уходе из «Динамо»
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«Всегда, когда открыто трансферное окно, у каждого игрока есть возможность поменять клуб. Меня устраивает всё в «Динамо», передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

28-летний Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В нынешнем сезоне мексиканский полузащитник сыграл за московский клуб в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.

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